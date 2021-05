La Chine supprime les scènes de Lady Gaga et BTS dans Friends Special

L’épisode spécial de la réunion de la série américaine “ Friends ” a été créé ce jeudi en Chine à travers les principales plateformes du pays, mais les fans les plus détaillés ont été surpris de constater que certaines scènes dont on parlait tant et qui avaient été supprimées manquaient. la participation de certains invités tels que Justin Bieber, Lady Gaga et le groupe K-Pop BTS.

Selon les rapports, l’épisode de ‘Friends: The Reunion’ a été censuré chez le géant asiatique puisque la durée de la vidéo est d’environ six minutes de moins que la version originale de HBO Max. Les images diffusées par les services de streaming chinois d’Alibaba iQiyi, Tencent Video et Youku, qui ont acquis les droits, différaient même légèrement les unes des autres.

Une partie dans laquelle Justin Bieber apparaît habillé en pomme de terre est l’une des scènes qui n’est pas montrée dans la version réduite. Certaines scènes impliquant Lady Gaga et BTS ne sont pas non plus diffusées, et de brèves apparitions de fans LGBTQ ont même été omises de la série.

Comme il n’y avait pas de déclaration officielle, il n’était pas clair si les changements répondent aux ordres des régulateurs chinois ou à une mesure de précaution de ces entreprises. Alors que dans les réseaux sociaux, un débat a éclaté pour savoir si la censure était correcte, étant donné que l’apparence de célébrités qui dans le passé ont eu des problèmes avec Pékin a été omise.

Par exemple, le chanteur canadien Justin Bieber s’est vu interdire de se produire en Chine en 2017 en raison d’une «série de mauvais comportements» après avoir visité le sanctuaire controversé Yasukuni de Tokyo, considéré comme un symbole de l’agression militaire japonaise.

Lady Gaga, quant à elle, est devenue une “ persona non grata ” pour le géant asiatique après avoir eu une réunion en 2016 avec le leader tibétain Dalaï Lama, que les autorités considèrent comme un séparatiste. Alors que le groupe musical sud-coréen BTS l’an dernier était à l’honneur pour un commentaire d’un de ses membres.

Dans tous les cas, la Chine continue d’avoir un grand nombre de jeunes fans de la série humoristique, qui depuis de nombreuses années a contribué à leur apprentissage de l’anglais et a été une fenêtre pour en apprendre davantage sur la culture américaine, rapporte The Guardian.

