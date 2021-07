in

Le porte-parole américain Ned Price a déclaré que la République populaire de Chine semblait s’écarter de décennies de politique basée sur une “dissuasion minimale”. Il a également qualifié l’accumulation nucléaire de la Chine de « préoccupante ».

M. Price a appelé Pékin à s’engager avec les Etats-Unis pour réduire “les risques de courses aux armements déstabilisantes”.

M. Price répondait à une question sur un article du Washington Post selon lequel la Chine avait commencé à construire plus de 100 nouveaux silos de missiles dans une zone désertique de l’ouest du pays.

Les États-Unis étaient au courant des remarques de M. Jinping plus tôt dans la journée, a ajouté M. Price.

Dans un discours d’une heure sur la place Tiananmen, Xi s’est engagé à renforcer l’armée chinoise, s’est engagé à la « réunification » de Taïwan et a déclaré que la stabilité sociale serait assurée à Hong Kong tout en protégeant la sécurité et la souveraineté de la Chine.

Il a déclaré : « Le peuple chinois n’est pas seulement doué pour détruire l’ancien monde, il a également créé un nouveau monde. Seul le socialisme peut sauver la Chine.

“Quiconque ose essayer de faire cela se verra cogner la tête contre la Grande Muraille d’acier forgée par plus de 1,4 milliard de Chinois.”

Xi et le parti ont le vent en poupe alors que la Chine se remet rapidement de l’épidémie de COVID-19 et adopte une position plus affirmée sur la scène mondiale.

Cependant, Pékin fait face à des critiques externes concernant sa répression à Hong Kong et le traitement des minorités ethniques au Xinjiang, et fait face à une détérioration des perspectives démographiques qui met en péril la croissance économique à long terme.

Une enquête auprès de 17 économies avancées publiée mercredi par le Pew Research Center basé aux États-Unis a montré que les opinions sur la Chine sont restées globalement négatives et que la confiance en Xi a frôlé des creux historiques.

Jeudi, Xi a déclaré que le peuple chinois ne permettrait jamais à aucune force étrangère de l’intimider, de l’opprimer ou de l’assujettir.

L’expression est devenue jeudi matin le sujet le plus en vogue sur Weibo, semblable à Twitter, en Chine.

Tang Renwu, professeur de gestion publique à l’Université normale de Pékin, a déclaré que le discours dur était une réponse aux efforts américains et occidentaux pour “contenir” et “supprimer” la Chine.

Tang a déclaré : « La réponse plus forte que d’habitude de Xi aurait pour effet d’invoquer encore plus un sentiment patriotique et nationaliste parmi le peuple chinois.

