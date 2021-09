La Chine tente de s’emparer d’une île dans la mer de Chine méridionale au milieu des tensions croissantes aux États-Unis | Monde | Nouvelles

in

La marine chinoise a annoncé qu’elle fermait la zone maritime à l’ouest de la péninsule de Leizhou pour lancer des “exercices de tir réel” jeudi et vendredi. Le commandement du théâtre sud de la marine chinoise a participé mercredi à un exercice de débarquement amphibie.

L’annonce de l’exercice militaire de Pékin fait suite à un contre-torpilleur américain qui a navigué mercredi près des îles Spratly dans la mer de Chine méridionale, ce qui est censé enfreindre les nouvelles lois maritimes de la Chine.

La 7e flotte de la marine américaine a déclaré dans un communiqué que l’accusation du gouvernement chinois selon laquelle le navire était entré sans autorisation était “fausse”.

Le navire a ensuite été « averti » par les forces navales chinoises.

Dans un communiqué, la Chine a déclaré : « Les forces navales et aériennes du Commandement du théâtre sud de l’APL ont effectué un suivi et une surveillance de l’ensemble du processus du destroyer américain et l’ont mis en garde. »

La 7e flotte de l’US Navy a riposté en Chine, affirmant que la déclaration est fausse.

Ils ont déclaré : « L’USS Benfold a mené cette opération de liberté de navigation conformément au droit international, puis a continué à mener des opérations normales dans les eaux internationales. »

« En vertu du droit international tel qu’il est reflété dans la Convention sur le droit de la mer, des éléments tels que le récif Mischief qui sont submergés à marée haute dans leur état naturel n’ont pas droit à une mer territoriale.

“Les efforts de remise en état des terres, les installations et les structures construites sur Mischief Reef ne modifient pas cette caractérisation en vertu du droit international.”

Les tensions ont augmenté depuis que les nouvelles lois maritimes ont été introduites par la Chine, stipulant que tout navire étranger entrant dans les eaux doit en informer Pékin.

Les navires ont été invités à déclarer les détails de leur cargaison au cas où ils transporteraient des matières radioactives, du pétrole en vrac, des produits chimiques.