La Chine tentera d’atterrir ce matin sur Mars | Vie

La mission chinoise Tianwen-1 effectuera sa première tentative d’atterrissage sur Mars ce matin. S’il réussit, ce sera le deuxième pays à atterrir sur la planète rouge.

La course à l’espace n’est plus un duopole des États-Unis et de la Russie. En février dernier, trois pays ont atteint Mars presque en même temps: les États-Unis, la Chine et les Émirats arabes unis.

États Unis Il a atterri directement avec son rover Perseverance et a déjà franchi des étapes telles que piloter un hélicoptère pour la première fois sur Mars. La mission des EAU semble plus modeste: la sonde Hope se limitera à orbiter autour de la planète.

La mission chinoise Tianwen-1 est plus ambitieuse. Il est arrivé le 10 février et a passé trois mois en orbite autour de Mars pour étudier Utopia Planitia, une plaine qui cache de l’eau gelée sous sa surface. Ce soir la sonde se déploiera le robot rover Zhurong, qui tentera de se poser à la surface de Mars. Ce sera la première fois qu’une seule mission orbite autour de la planète et atterrit également, et la Chine pourrait également devenir le deuxième pays à atterrir sur Mars (s’il réussit), après les États-Unis.

La Russie et le Royaume-Uni ont déjà essayé, mais ont perdu la communication avec leurs robots ou se sont écrasés.

Oui La Chine atterrit sur Mars Ce serait une étape importante, car c’était sa première mission sur la planète rouge. Les experts consultés par Ars Technica vous apportent un peu plus de 50% de chance, car c’est une première mission.

Ce n’est pas une tâche facile, car le rover Zhurong, nommé d’après le dieu du feu de la mythologie chinoise, devra surmonter les 7 minutes de terreur, qui est le nom du temps qu’il faut pour traverser l’atmosphère martienne et freiner avant d’ouvrir les parachutes.

En cas de succès, la mission de Zhurong durera 90 jours et sera consacrée à explorer les roches et l’intérieur de la surface avec un radar, à la recherche d’eau et de signes de vie.

Smartphone haut de gamme avec écran FullHD + de 6,6 pouces à 120 Hz, processeur Snapdragon 855+, 12 Go de RAM, 128 Go de stockage, 6 caméras avec jusqu’à 64 MP et zoom 60x et une batterie de 4200 mAh avec charge rapide . À un prix incroyable!

La Chine envisage de faire une première tentative à 1h11 ce matin samedi, heure espagnole. Mais si vous ne le voyez pas clairement, une fenêtre de 4 jours a été fixée comme échéance, jusqu’au 19 mai.

Pour le moment, il semble qu’il n’y aura pas de diffusion en direct. Ils ne veulent pas qu’un éventuel échec soit vu. Il faudra donc attendre pour profiter des premières images du premier atterrissage de la Chine sur Mars.