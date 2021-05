La Chine tentera d’atterrir son rover sur Mars cette semaine – .

Le rover Perseverance de la NASA et son petit hélicoptère compagnon Ingenuity ont récemment volé la part du lion des gros titres scientifiques, mais ils ne sont pas les seules machines prêtes à faire leur marque sur la planète rouge. La Chine a lancé une mission de rover sur Mars à peu près au même moment que la NASA a lancé Perseverance, mais plutôt que d’atterrir immédiatement, le vaisseau spatial chinois est entré en orbite autour de Mars en attendant le moment idéal pour atterrir. Aujourd’hui, des mois après son arrivée sur Mars, l’Administration spatiale nationale chinoise prévoit d’atterrir son rover vendredi.

La mission, appelée Tianwen-1, est la toute première mission de la Chine sur Mars, et c’est une grande. Plutôt que d’envoyer simplement un rover, un orbiteur ou un atterrisseur, la Chine a décidé d’envoyer les trois en même temps. L’orbiteur, qui fait déjà le tour de la planète, y restera, tandis que l’atterrisseur et le rover se rendront sur la planète. Après un atterrissage en toute sécurité, le rover sera déployé et les trois éléments du matériel scientifique travailleront en équipe pour recueillir des informations et mener des recherches scientifiques.

Lorsque l’orbiteur atteint le point de séparation désigné, il libère une capsule contenant l’atterrisseur et le rover. La capsule devra supporter la chaleur intense générée par le frottement avec la mince atmosphère martienne, puis vider son bouclier thermique et ouvrir ses parachutes pour l’aider à ralentir et à atterrir d’un seul tenant. Une fois au sol, l’atterrisseur s’ouvrira pour permettre au rover de sortir et de commencer son voyage sur Mars.

Contrairement à Perseverance qui est conçu pour durer des années sur Mars, le rover chinois Zhurong ne devrait durer que 90 jours martiens. Pendant ce temps, il explorera la zone où il a atterri, étudiera le matériau de surface, chassera la glace et examinera toutes les caractéristiques intéressantes qu’il rencontrera, comme des roches ou des formations géologiques. Comme d’autres rovers sur Mars, il est tout à fait possible que le Zhurong chinois dure beaucoup plus longtemps que 90 sols, mais nous ne le saurons pas tant que cela ne se produira pas.

La Chine a fait des heures supplémentaires pour rattraper la nouvelle course à l’espace au cours de la dernière décennie. Le pays a longtemps suspendu l’exploration spatiale, regardant les États-Unis, la Russie et d’autres innover sur la Lune et sur Mars avant de se consacrer enfin à l’étude de l’espace.

Dernièrement, la Chine a été sur une bonne voie. Il a achevé le tout premier atterrissage en douceur réussi de l’autre côté de la Lune, a collecté des échantillons lunaires et les a renvoyés sur Terre, et a lancé les premiers composants de sa nouvelle station spatiale. Le pays est clairement impliqué sur le long terme, il sera donc intéressant de voir quelles nouvelles découvertes sont faites maintenant qu’un nouveau grand joueur explore la surface de Mars.

