La Chine teste un missile hypersonique à capacité nucléaire (Rapport)

La Chine aurait effectué son tout premier test d’un « missile hypersonique à capacité nucléaire » prenant par surprise les renseignements américains, selon un article paru dans un journal basé au Royaume-Uni.

Citant le quotidien britannique, NHK World a rapporté que la Chine a effectué un essai sur un missile hypersonique à capacité nucléaire en août.

Selon le journal, le missile a traversé l’espace en orbite basse avant de se diriger vers sa cible.

Il a raté la cible, mais le test montrerait des « progrès étonnants » de la Chine sur la technologie des missiles hypersoniques qui « ont pris les renseignements américains par surprise », a rapporté NHK World.

Les États-Unis et la Russie ont également travaillé sur des missiles hypersoniques. De telles armes volent à une vitesse cinq fois supérieure à celle du son et peuvent manœuvrer pendant le vol, ce qui les rend plus difficiles à suivre.

Les experts affirment que le développement complet d’une telle technologie par la Chine aurait un impact sur les systèmes de défense antimissile des États-Unis et du Japon, a rapporté NHK World.

La Chine condamne le transit conjoint de navires de guerre américano-canadiens par Taïwan

L’armée chinoise a condamné dimanche les États-Unis et le Canada pour avoir chacun envoyé un navire de guerre à travers le détroit de Taïwan la semaine dernière, affirmant qu’ils menaçaient la paix et la stabilité de la région. (UNEagences)

(Seuls le titre et l’image de ce rapport peuvent avoir été retravaillés par le personnel de Business Standard ; le reste du contenu est généré automatiquement à partir d’un flux syndiqué.)

Cher lecteur,

Business Standard s’est toujours efforcé de fournir des informations et des commentaires à jour sur les développements qui vous intéressent et ont des implications politiques et économiques plus larges pour le pays et le monde. Vos encouragements et vos commentaires constants sur la façon d’améliorer notre offre n’ont fait que renforcer notre détermination et notre engagement envers ces idéaux. Même en ces temps difficiles résultant de Covid-19, nous restons déterminés à vous tenir informés et mis à jour avec des nouvelles crédibles, des points de vue faisant autorité et des commentaires incisifs sur des questions d’actualité pertinentes.

Nous avons cependant une demande.

Alors que nous luttons contre l’impact économique de la pandémie, nous avons encore plus besoin de votre soutien, afin de pouvoir continuer à vous offrir plus de contenu de qualité. Notre modèle d’abonnement a reçu une réponse encourageante de la part de beaucoup d’entre vous, qui se sont abonnés à notre contenu en ligne. Plus d’abonnements à notre contenu en ligne ne peut que nous aider à atteindre les objectifs de vous offrir un contenu encore meilleur et plus pertinent. Nous croyons en un journalisme libre, équitable et crédible. Votre soutien à travers plus d’abonnements peut nous aider à pratiquer le journalisme auquel nous nous sommes engagés.

Soutenez un journalisme de qualité et abonnez-vous à Business Standard.

Éditeur numérique