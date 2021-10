La Chine teste un véhicule de glisse hypersonique : en savoir plus

Photo d’archives d’un missile tiré lors d’un exercice militaire. (PA)

Au milieu des efforts continus déployés par la Chine pour étendre sa présence dans la région et de ses tensions accrues avec Taïwan, son armée avait lancé plus tôt cette année une fusée transportant un véhicule à glissement hypersonique. Ce véhicule de plané hypersonique avant de descendre vers sa cible avait survolé l’espace en orbite basse et la vitesse hypersonique est cinq fois supérieure à la vitesse du son.

Le test a été effectué en août par la Chine et les services de renseignement américains ont été pris par surprise, selon un rapport publié samedi par le Financial Times, basé à Londres.

Le rapport du FT, qui cite diverses sources, se lit comme suit : « Au cours du test, le missile a raté sa cible d’environ deux douzaines de kilomètres, selon trois personnes informées des renseignements. »

Ajoutant: «Deux autres ont déclaré que le test montrait que la Chine avait fait des progrès étonnants sur les armes hypersoniques et était bien plus avancée que ne le pensaient les responsables américains. Et le test a soulevé de nouvelles questions sur les raisons pour lesquelles les États-Unis ont souvent sous-estimé la modernisation militaire de la Chine.

Selon le rapport du FT qui cite un responsable de la sécurité et un expert en sécurité de ce pays, il a déclaré que l’arme était développée par l’Académie chinoise d’aérodynamique aérospatiale (CAAA). Cela a été fait dans le cadre de la société d’État China Aerospace Science and Technology Corporation, qui est responsable de la fabrication de systèmes de missiles et de fusées pour le programme spatial chinois. Les sources citées auraient déclaré que le véhicule avait été lancé sur une fusée Longue Marche. La fusée Longue Marche est utilisée pour le programme spatial.

Alors, que peut faire ce véhicule de glisse ?

En théorie, le véhicule peut survoler le pôle Sud. Et, cela pourrait être un énorme défi pour l’armée américaine car ses systèmes de défense antimissile sont concentrés sur le pôle Nord, selon le rapport du FT.

L’Académie chinoise de technologie des véhicules de lancement avait annoncé sur sa plate-forme officielle de médias sociaux en juillet de cette année qu’une fusée Longue Marche 2C avait été lancée et qu’il s’agissait de son 77e lancement. Et cela a été suivi d’une autre annonce sur ses réseaux sociaux le 24 août, à propos du 79e vol. Qu’est-ce qui était surprenant qu’il n’y ait pas eu d’annonce concernant le 78e lancement ?

Quels sont les autres pays qui développent de telles armes ?

Selon le rapport du FT, les États-Unis, la Russie et maintenant la Chine développent des armes hypersoniques. Et cela inclut les véhicules de planeur qui sont lancés dans l’espace sur une fusée, et ils orbitent autour de la terre sur leur propre élan.

Selon un rapport publié par le portail d’information militaire américain BreakingDefense.Com dans environ un an, l’armée américaine va bientôt livrer ses premiers tours opérationnels de son arme hypersonique à longue portée à une unité. Le rapport indique que l’arme hypersonique à longue portée est une partie importante de l’effort de tirs de précision à longue portée de l’armée américaine, une priorité de modernisation critique car elle pivote vers l’Indo-Pacifique dispersé. Le portail d’information avait également signalé plus tôt que le LRHW pouvait parcourir plus de 2 775 km, soit environ 1 725 milles.

Et l’Inde ?

En 2020, l’Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) avait testé le véhicule de démonstration de technologie hypersonique (HSTDV) depuis l’île Abdul Kalam au large d’Odisha.

La technologie scramjet utilisée dans les véhicules hypersoniques est non seulement complexe mais aussi très coûteuse.

Selon les experts, plusieurs autres tests devront être effectués avant qu’un système de livraison hypersonique alimenté par scramjet puisse être construit. Ce qui a été testé l’année dernière par l’Inde était un HSTDV propulsé par un scramjet avec une vitesse de Mach 6. C’était un vol de 22 secondes et il était à une altitude de 30 km. Et dans le vol de 22 secondes, il a parcouru 40 km.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’Inde?

La Chine voisine devenant de plus en plus agressive dans la construction de ses capacités militaires et nucléaires, c’est un sujet de préoccupation pour l’Inde. Ces capacités mettent en évidence la menace qui pèse sur les actifs spatiaux de l’Inde ainsi que sur les actifs basés sur la terre.

En 2020, DRDO avait également inauguré une installation d’essais avancée en soufflerie hypersonique (HWT) à Hyderabad. Il s’agit d’une installation à jet libre fermée, entraînée par vide sous pression et simulée de Mach 5 à 12.

