La Chine, un an après la pandémie, voit la demande rebondir et propulser le luxe – WWD

SHANGHAI – Première à être touchée par le virus COVID-19 il y a plus d’un an, la Chine est également sortie le plus rapidement du verrouillage induit par la pandémie. Grâce à une combinaison de respect élevé du port de masque, de suivi agressif de sa population avec des codes QR et de politiques de quarantaine d’une durée de plusieurs semaines, il est devenu l’un des rares pays à pouvoir affirmer qu’il est fermement sur la voie du rétablissement.

Lors de la réunion annuelle du congrès Two Sessions début mars, le gouvernement a fixé un objectif de croissance du PIB de plus de 6% pour 2021, après que le pays ait enregistré une croissance de 2,3% en 2020. Cependant, il a reconnu le degré de volatilité continue créé par le pandémie en s’écartant de son protocole habituel et n’a pas publié de prévisions de PIB pour la période de cinq ans à venir jusqu’en 2025. Pourtant, même Wuhan, dans la province du Hubei, l’épicentre de l’épidémie, devrait enregistrer un PIB de 10% d’une année sur l’autre croissance cette année.

Des données récentes indiquent que le pays ne devrait avoir aucune difficulté à atteindre ces objectifs. La semaine dernière, la Chine a révélé que le PIB du premier trimestre avait grimpé en flèche de 18,3%, légèrement en deçà des attentes de 19%, mais toujours un record. Les ventes au détail au premier trimestre ont bondi de 33,9%. Des entreprises de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton à L’Oréal et Ralph Lauren Corp. ont souligné la Chine comme un marché clé, moteur de leur croissance au cours du dernier trimestre et plus.

La reprise semble différente dans ce grand pays. La vie à Shanghai est revenue à ce que beaucoup pourraient considérer comme normal vers avril de l’année dernière avec l’assouplissement des restrictions de masque et les gens remplissant les marchés occupés le week-end et emballant les restaurants, les bars et les discothèques. Cependant, Pékin a connu une situation plus difficile et a connu de plus en plus de petites grappes d’épidémies et des mesures plus strictes en tant que capitale du pays.

Le verrouillage de 77 jours du Hubei a finalement été levé en avril dernier. Étant donné que la province a supporté le plus gros du virus, les gens là-bas ont naturellement tendance à être plus prudents dans leurs mesures de prévention et de contrôle de la pandémie. Loin en septembre de l’année dernière, il était difficile de trouver quelqu’un qui ne porte pas de masque au Hubei.

«Les choses se sont normalisées [in Wuhan] et le secteur de la mode ne fait pas exception », a déclaré Rae Zhang, originaire de Wuhan et fondatrice de Casaluna, un détaillant de robes de mariée. Elle a ajouté que la capitale provinciale a vu un regain d’investissement et d’attention de la part des secteurs public et privé, avec de nombreux nouveaux développements commerciaux mis en ligne.

«Wuhan reçoit en effet beaucoup de nouvelles ouvertures de centres commerciaux, que ce soit Heartland 66, SKP, K11, Paradise Walk ou le Wuhan International Plaza rénové, je suis personnellement enthousiasmé à ce sujet», a-t-elle déclaré.

Sur le front du commerce électronique, la population chinoise déjà avertie en matière de numérique est devenue encore plus numérique compte tenu des événements de l’année dernière. Les marques de luxe qui envisageaient autrefois de vendre des anathèmes en ligne ont commencé à expérimenter différents formats. La pénétration annuelle du luxe en ligne en Chine est passée d’environ 13% en 2019 à 23% en 2020. C’est aussi l’année où le livestream est vraiment passé au premier plan.

«Alors que la tendance était à la hausse dans le pays depuis quelques années, elle est devenue une bouée de sauvetage pendant la pandémie, car les marques et les consommateurs y affluaient en l’absence de magasinage en personne», a déclaré un rapport d’AlixPartners. «L’industrie de la vente en direct du pays est actuellement estimée à 66 milliards de dollars, et le nombre de consommateurs qui regardent les diffusions en direct a augmenté de 30% seulement au cours des neuf mois entre mars 2019 et juin 2020.»

«Un des principaux contributeurs à cela est le phénomène hyper-réussi des livestreams achetables», a poursuivi le rapport, «qui résolvent les problèmes de pertinence, de facilité d’accès et de capacité à obtenir un examen authentique et une meilleure présentation du produit. d’un seul coup. Il n’est pas rare que des diffusions en direct populaires en Chine enregistrent des millions de dollars de ventes en une seule session. »

Malgré les gains records enregistrés par le marché du luxe en Chine continentale – les ventes de produits de luxe en Chine ont bondi de 48% en 2020 pour atteindre 346 milliards de renminbi, ou 53,5 milliards de dollars, selon un rapport de Bain & Company et Tmall.com – il n’a pas été en mesure de compenser pour la consommation chinoise perdue à l’étranger. Une baisse des voyages a entraîné une diminution d’environ 35% des dépenses totales de luxe des consommateurs chinois, une baisse plus importante que tout autre groupe.

Aucun endroit au monde ne ressentait plus l’absence de touristes chinois continentaux que Hong Kong, qui avait déjà commencé à abandonner la liste des destinations de shopping pour ce segment l’année précédente en raison de divisions politiques amères. L’année dernière, les ventes au détail de Hong Kong ont subi la plus forte baisse annuelle depuis le début des records en 1981, chutant de 24,3% à 326,5 milliards de dollars de Hong Kong. Pékin a mis en place une sévère répression de l’autonomie de la ville, utilisant sa nouvelle loi sur la sécurité nationale pour arrêter et emprisonner des centaines de dirigeants pro-démocratie, restructurer la législature locale et écraser efficacement toute forme de dissidence.

En revanche, l’île de Hainan, une province proche du Vietnam, a été inondée d’investissements de Pékin et est devenue un centre de dépenses hors taxes. L’été dernier, il a dévoilé un vaste plan visant à développer l’île subtropicale en une zone économique spéciale clé avec des allégements fiscaux importants, augmentant également le contingent en franchise de droits par personne de 30 000 renminbi à 100 000 renminbi. Le changement a déclenché une ruée vers l’île au détriment des hotspots de daigou comme l’île de Jeju en Corée du Sud. Le total des ventes hors taxes à Hainan a atteint 21 milliards de renminbi fin octobre 2020, en hausse de 98% par rapport à 2019.

Les voyages internationaux sont encore loin, mais une fois qu’ils seront possibles, les experts du secteur s’attendent à ce que les Chinois s’aventurent à nouveau à l’étranger pour découvrir le luxe dans leurs capitales de mode préférées à travers le monde.

«La valeur de la consommation de luxe et haut de gamme, différente de celle de la consommation de produits de masse, a encore beaucoup à voir avec l’expérience globale», a déclaré Angelito Perez Tan, PDG de RTG Group Asia. «Ainsi, à mesure que ces marchés ‘originaux’ rouvriront, les dépenses globales des entreprises de la marque commenceront à se réaffecter. Cela étant dit, les marques qui étaient en mesure d’offrir une proposition de valeur attrayante de prix équilibrée avec une expérience de boutique unique en Chine pourraient finalement convaincre les consommateurs chinois de dépenser au niveau national, ce qui peut avoir un effet sur l’allocation globale des entreprises.