Le cofondateur et capital-risqueur de PayPal, Peter Thiel, a averti que le gouvernement central chinois pourrait soutenir Bitcoin comme moyen de saper la politique étrangère et monétaire des États-Unis.

Mais, a-t-il ajouté, il a essayé d’utiliser l’euro de la même manière.

S’exprimant lors d’un événement virtuel organisé par une organisation à but non lucratif conservatrice, la Fondation Richard Nixon, Thiel a demandé si la monnaie numérique émise par la banque centrale chinoise, ou CBDC, pouvait menacer le statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale.

Alors que Thiel, qui est connu pour être pro-Bitcoin, a suggéré qu’une «monnaie stable interne en Chine» ne représenterait guère plus qu’une «sorte d’appareil de mesure totalitaire», il a ajouté que la Chine pourrait considérer Bitcoin comme un outil pour éroder l’hégémonie du dollar. :

« Du point de vue de la Chine, ils n’aiment pas que les États-Unis aient cette monnaie de réserve, car cela donne beaucoup de poids sur les chaînes d’approvisionnement pétrolières et toutes sortes de choses comme ça », a-t-il déclaré, ajoutant:

«Même si je suis une personne maximaliste pro-crypto et pro-Bitcoin, je me demande si, à ce stade, Bitcoin devrait également être considéré en partie comme une arme financière chinoise contre les États-Unis où il menace la monnaie fiduciaire, mais il menace particulièrement le dollar américain. »

Thiel a fait allusion aux efforts chinois pour dénommer les échanges pétroliers en euros au cours des dernières années dans le but de saper la position mondiale du dollar, déclarant: «Je pense que l’euro, vous pouvez penser à une arme chinoise contre le dollar – le dernier décennie n’a pas vraiment fonctionné de cette façon, mais la Chine aurait aimé voir deux devises de réserve, comme l’euro.

Le capital-risqueur a émis l’hypothèse que la Chine ne voulait pas réellement que son renminbi devienne la monnaie de réserve mondiale, notant que le gouvernement devrait «ouvrir leurs comptes de capital» entre autres mesures «qu’ils ne veulent vraiment pas faire».

En tant que tel, Thiel conclut que soutenir Bitcoin offre à la Chine un moyen élégant d’affaiblir la réputation du dollar à l’échelle internationale:

«La Chine veut faire des choses pour affaiblir [the dollar] – Le long Bitcoin de la Chine, et peut-être, d’un point de vue géopolitique, les États-Unis devraient se poser des questions plus difficiles sur exactement comment cela fonctionne.