La Chine va limiter les jeux vidéo en ligne pour les mineurs à seulement trois heures par semaine

C’est la fin de la partie pour jouer à des jeux vidéo en Chine la plupart des jours de la semaine si vous êtes mineur. La Chine interdira bientôt aux enfants – toute personne de moins de 18 ans – de jouer à des jeux vidéo en ligne au-delà de trois heures par semaine.

En vertu des nouvelles règles, les sociétés de jeux en ligne en Chine ne peuvent offrir des services aux mineurs qu’une heure par jour entre 20 h et 21 h les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. Les jeux en ligne les autres jours et à d’autres moments sont strictement interdits aux mineurs, selon CNBC.

La Chine abrite des sociétés de jeux en ligne très prospères comme Tencent et NetEase, qui seront obligées de faire face aux nouvelles restrictions. Les règles sont apparues lundi dans un article de l’Administration nationale de la presse et des publications de Chine.

Le gouvernement chinois oblige également les sociétés de jeux à utiliser un enregistrement et une connexion avec un nom réel. Cette exigence empêcherait les enfants et les adolescents de contourner les restrictions, en utilisant des comptes alternatifs avec de faux âges.

Restrictif ou productif ?

L’avis de la Chine définit cette décision comme un moyen de lutter contre la dépendance aux jeux vidéo et de donner la priorité à la santé mentale et physique des enfants.

En 2019, l’Organisation mondiale de la santé a ajouté le trouble du jeu à sa liste de maladies classées. Cette décision controversée a été contestée non seulement par les joueurs et les sociétés de jeux, mais également par une partie importante de la communauté scientifique, qui l’a décrite comme une « incitation à pathologiser les jeux vidéo ».

La Chine a une longue histoire de restriction de l’utilisation des jeux vidéo. En 2019, il avait adopté un ensemble de règles moins strictes, permettant aux enfants de moins de 18 ans de jouer jusqu’à 90 minutes de jeux la plupart des jours. En 2000, le pays avait interdit la vente et la fabrication de consoles de jeux, citant des préoccupations similaires concernant la santé des enfants. Il n’a levé cette restriction qu’en 2015.