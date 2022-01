La Chine vend plus d’avions de combat au Pakistan ; Vérifier les détails

Au cours de la dernière semaine de décembre 2021, le ministre de l’Intérieur de ce pays, Rasheed Ahmed, avait déclaré aux médias locaux qu’ils achetaient 25 avions de combat pour contrer la flotte croissante de chasseurs français « Rafale » en Inde.

Le Pakistan a officiellement annoncé mardi 4 janvier 2022 qu’il avait acquis 25 avions de combat chinois J-10C Firebird. Ces avions, selon les médias, atteindront Islamabad en mars pour participer au Pakistan Day Parade.

Ce qui n’est pas clair dans les rapports, c’est le coût de ces combattants en provenance de Chine ou s’ils ont loué ou acheté ? Ces avions de combat en provenance de Chine sont en cours de construction à l’usine de Chengdu et sont presque prêts à être expédiés à Islamabad.

Chronologie

Le Pakistan souhaite acheter des chasseurs J-10 à la Chine depuis près d’une décennie maintenant. Dans le cadre de son plan de développement des forces armées de 2015, le Pakistan recherchait la variante d’exportation du monoplace J-10A. Cependant, faute de financement, ce plan n’a pas pu aller de l’avant.

J-10

Les variantes J-10AH et J-10SH Firebird sont exploitées par l’armée de l’air navale chinoise (PLANAF) depuis la côte en tant qu’avions polyvalents.

On pense également que le Pakistan obtient la variante d’exportation J-10CE du dernier jet J-10C exploité par les Chinois.

Pourquoi 25 ?

Les chiffres ne sont pas clairs, car un escadron typique détient 18 avions. Peut-être que le Pakistan prévoit des escadrons de 12 chacun.

J-10C contre Rafale

Ce que le Pakistan obtient, c’est une version d’exportation du J-10C original, qui, selon les informations du domaine public, est basée sur la conception du chasseur israélien IAI Lavi. Et cet avion est également monomoteur, polyvalent et léger.

Sur la base des informations disponibles dans le domaine public, le J-10C chinois a à son bord un radar actif à balayage électronique. Et possède également des missiles air-air à longue portée PL-15. Ensemble, ces éléments peuvent constituer une menace à long terme pour un avion non furtif.

L’avion est propulsé par un moteur local – ce moteur a remplacé le moteur russe AL-31 qui était utilisé par les variantes précédentes de ce chasseur.

Il est équipé d’un BVRAAM à double étage d’une autonomie de 200 kilomètres ou plus et d’un PL-15.

Qu’est-ce que le Rafale a à bord ?

L’armée de l’air indienne compte dans ses flottes des Rafale français. Ces avions ont une autonomie d’environ 3 700 km, équipés de 14 points durs et d’une masse à vide de 10 tonnes.

Cinq points durs peuvent être utilisés pour larguer des chars et des munitions lourdes.

Chaque avion dispose d’une capacité de charge externe totale de 9,5 tonnes ; et la vitesse maximale est presque le double de la vitesse du son.

Des armes qui changent la donne sur le chasseur français que l’IAF pilote maintenant

Ceux-ci peuvent être réglés pour transporter des armes nucléaires.

Il possède le missile air-air Meteor, fabriqué par la société européenne MBDA. Cette fusée à longue portée propulsée par un statoréacteur a une portée de plus de 150 km. Et a la capacité d’atteindre la cible jusqu’à 120 km sans quitter l’espace aérien.

La société française MBDA n’a fourni ces missiles ni à la Chine ni au Pakistan.

Même les missiles indo-russes BrahMos NG peuvent être installés ainsi que les missiles air-air Mica.

Ce que l’Inde a acheté est livré avec un pod Litening israélien. Ceci est utilisé pour la communauté des capteurs entre les plates-formes au sein de l’inventaire de l’IAF.

Il existe également un radar actif à balayage électronique RBE2 qui aide à la détection précoce et à la connaissance de la situation.

L’avion dispose d’un système Front Sector Optronics (FSO), ce qui permet de garantir que le radar ne peut pas être brouillé, en particulier lorsqu’il fonctionne dans les longueurs d’onde optroniques.

Pour la détection à longue distance, il existe la suite de guerre électronique intégrée à Spectra.

Le système embarqué est doté de récepteurs d’avertissement de missiles laser.

Brouilleur radar multiéléments et distributeur de leurres pour contrer les menaces.

