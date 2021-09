La Chine vendra aux enchères les réserves de pétrole de l’État pour aider les raffineurs

L’administration chinoise des réserves d’État a annoncé jeudi qu’elle libérerait des réserves de pétrole brut sur le marché via des enchères publiques afin d’atténuer la pression des coûts élevés des matières premières sur les raffineurs nationaux.

La libération, décrite comme une première, se fera par phases et concerne principalement les usines de raffinage et de produits chimiques intégrées, a déclaré l’Administration nationale des réserves alimentaires et stratégiques dans un communiqué. Cela exclut potentiellement la participation de certains raffineurs indépendants plus petits appelés «théières».

Cette décision “stabilisera mieux l’offre et la demande du marché intérieur et garantira efficacement la sécurité énergétique du pays”, a ajouté l’administration, sans préciser le volume de brut qu’elle vendrait ni quand.

La Chine, le plus grand importateur de pétrole brut au monde, est notoirement secrète au sujet de sa réserve stratégique de pétrole (SPR).

Il a pris à plusieurs reprises des mesures pour freiner une remontée des prix des principaux produits de base cette année, allant même jusqu’à vendre aux enchères les réserves de métaux de l’État pour la première fois depuis plus d’une décennie pour essayer de réduire les coûts des fabricants.

Malgré cela, l’inflation à la sortie des usines a atteint un sommet en 13 ans en août, selon les données publiées plus tôt jeudi.

L’annonce à l’improviste de l’administration des réserves s’accompagne d’une hausse des prix de référence du pétrole brut Brent d’environ 40% cette année dans un contexte de rebond de la demande d’énergie après un effondrement provoqué par un coronavirus en 2020.

Le Brent a chuté de 1,9% après l’annonce avant de se redresser pour s’échanger en hausse de 0,4% à 72,89 $ le baril à 1502 GMT.

Début juillet, le cabinet de conseil Energy Aspects a estimé que les sites SPR chinois détenaient 220 millions de barils de pétrole brut, soit l’équivalent de 15 jours de demande.

“La nouvelle de SPR arrive à un moment où la panne de la plate-forme de Shell sur Mars oblige les majors chinoises à rechercher des alternatives, car bon nombre des 10 à 12 millions de barils de cargaisons de Mars achetés pour les chargements de septembre et d’octobre ont été annulés”, a déclaré Liu, analyste d’Energy Aspects. dit Yuntao.

Royal Dutch Shell Plc (RDSa.L) a fermé la plate-forme martienne dans le golfe du Mexique à la fin du mois dernier à l’approche de l’ouragan Ida.

Liu prédit que les versions via enchères vendraient 10 à 15 millions de barils à la fois, au maximum.

Les derniers chiffres publics du SPR chinois ont été donnés en 2017, lorsque le Bureau national des statistiques a déclaré que le pays avait construit neuf bases de stockage d’une capacité de réserve totale de 37,73 millions de mètres cubes, soit 237,66 millions de barils, de pétrole brut.