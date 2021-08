La Chine veut freiner la production d’acier. Certains disent que c’est “pratiquement impossible”

in

Un ouvrier extrait un échantillon de métal en fusion lors d’une visite organisée par le gouvernement dans une usine de Tiangong International, fabricant d’acier et d’outils de haute qualité, à Zhenjiang, dans la province du Jiangsu, dans l’est de la Chine, le 12 octobre 2020.

Hector Rétamal | . | .

La Chine souhaite réduire sa production d’acier cette année, mais cela pourrait s’avérer difficile.

Au premier semestre 2021, les aciéries chinoises ont produit près de 12% d’acier brut en plus par rapport à la même période en 2020, selon une note de Wood Mackenzie.

La Chine a produit un record mensuel de 99,45 millions de tonnes d’acier en mai, bien que ce nombre soit tombé à 93,88 millions de tonnes en juin, a rapporté ..

Le secteur de l’acier est l’un des plus gros pollueurs de Chine, produisant environ 10 à 20 % des émissions de carbone du pays. Pékin a ciblé l’industrie dans le cadre de sa tentative de réduire les émissions de carbone et d’atteindre la valeur nette zéro d’ici 2060.

Cela impliquerait un vrai coup de frein pour le faire baisser. Paul Barthélemy analyste principal des métaux, S&P Global Platts

La production devrait être inférieure au second semestre, mais la pousser en dessous des niveaux de 2020 peut être un défi, selon les analystes.

“Cela impliquerait un véritable coup de frein pour réduire cela. Nous pensons que la production d’acier augmentera d’environ 8 à 9 % cette année”, a déclaré jeudi à CNBC Paul Bartholomew, analyste en chef de l’acier chez S&P Global Platts. .

Les initiés de l’industrie qui ont pris la parole lors de forums virtuels dans le cadre de la semaine internationale du fer à Singapour en juillet ont avancé des arguments similaires.

Il sera “pratiquement impossible” pour la Chine de produire moins d’acier cette année par rapport à l’année dernière, a déclaré Rohan Kendall, responsable de la recherche sur le minerai de fer chez Wood Mackenzie, lors du Singapore Iron Ore Forum.

« Pas d’autre choix » que de se conformer ?

Cependant, un cadre du sidérurgiste chinois Hesteel, a déclaré que les aciéries doivent accorder plus d’attention à la baisse de leur production afin de se conformer à la politique du gouvernement, en particulier les aciéries appartenant à l’État.

“Nous n’avons pas d’autre choix que d’obéir aux règles du gouvernement”, a déclaré Mu Guoqiang, responsable des importations et exportations d’acier chez Hesteel, lors du Singapore Steel Forum de Fastmarkets.

La Chine dit qu’elle s’est engagée à poursuivre les réductions de production d’acier, et ses usines de la ville sidérurgique de Tangshan auraient réduit leur production après avoir été avertie de sanctions en cas de surproduction.

Mais tout le monde n’est pas d’accord pour dire que le gouvernement fera ce qu’il veut.

Il est très difficile pour les autorités de contrôler la production étant donné le nombre d’usines privées et publiques en Chine, a déclaré Zhuang Bin Jun, ancien directeur du groupe de développement commercial chez Fortescue Metals.

La demande d’acier est très forte dans le pays et la production ne devrait pas baisser dans les mois à venir si la rentabilité de la production d’acier est aussi bonne qu’au premier semestre, a déclaré Zhuang au forum du minerai de fer.

Les prix élevés de l’acier et la production élevée d’acier (ne sont) en réalité qu’un symptôme d’une forte demande d’acier. Rohan Kendall chef de la recherche sur le minerai de fer, Wood Mackenzie

Bartholomew de S&P Global Platts a déclaré que tenter de limiter la production d’acier ferait monter les prix et que les usines qui ne sont pas affectées par les restrictions gouvernementales seront encouragées à produire davantage.

“Il est important de noter que les usines ont fait de l’argent décent pendant une grande partie de cette année … et le sentiment reste généralement porteur, de sorte que l’industrie voudra profiter de tous les bénéfices offerts en produisant beaucoup d’acier”, a-t-il déclaré.

Perspectives de la demande

La meilleure façon de réduire la production serait de se concentrer sur la réduction de la demande, bien que de telles politiques puissent finir par affaiblir l’économie, a déclaré Bartholomew.

Kendall of Wood Mackenzie a déclaré que les autorités pourraient sévir contre les secteurs de l’immobilier ou de la construction – qui utilisent beaucoup d’acier – afin de refroidir la demande et les prix.

“Les prix élevés de l’acier et la production élevée d’acier (ne sont) en réalité que le symptôme d’une forte demande d’acier”, a-t-il déclaré.

D’autres observateurs du marché prévoient que la demande chutera, mais doutent que la baisse soit suffisante pour que la production soit plafonnée aux niveaux de 2020 ou moins.

Erik Hedborg, analyste principal de la société de renseignement sur les matières premières CRU, a déclaré que la demande d’acier pourrait être plus faible au second semestre de l’année en partie à cause de l’affaiblissement du secteur de la construction.

En outre, la demande de biens de consommation contenant de l’acier en provenance de Chine se modère désormais après être restée à des niveaux élevés au cours des 12 derniers mois, a-t-il déclaré lors du forum sur le minerai de fer.

“Certainement, nous allons voir une baisse de la demande d’acier en Chine à cause de cela”, a-t-il déclaré.

Quant à savoir si la demande baissera suffisamment pour faire chuter la production d’acier en dessous des niveaux de 2020, Hedborg a déclaré: “Nous sommes sceptiques”.