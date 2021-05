La Chine veut réduire le volume de production d’acier; abolit les rabais à l’exportation

Le gouvernement chinois souhaite réduire le volume de production d’acier de la Chine

Mettant fin à toutes les spéculations sur le quantum de retrait des rabais sur les exportations d’acier, le ministère chinois des Finances et l’Administration d’État de la Fiscalité (commission du tarif douanier) ont annoncé une suppression totale des rabais à l’exportation (13% sur la TVA) à compter du 1er mai, 2021 sur 146 articles en acier à l’exception de la bobine CR (largeur> = 600 mm) et de la bobine GP (largeur> = 600 mm) où les remises antérieures de 13% continueraient. Comme les CRC et GPC de plus grande largeur sont des produits à haute valeur ajoutée qui sont également demandés pour un certain nombre d’industries en aval comme les feuilles de silicium, les conduits d’air, les boîtes de rangement, les meubles et autres segments de consommation durables et la Chine veut conserver, sinon augmenter, la part du marché mondial de ces produits.

Les produits sans rabais à l’exportation comprendraient les tuyaux en fonte, sans soudure et ERW (toutes tailles), les sections creuses, les fils machine, les barres d’armature, les bobines et feuilles PPGI / PPGL, CRS, HRC, HRS et plaques en carbone, alliage / SS, SS / Barres et tiges en alliage, barres / fils ronds / carrés, produits de structure et plats, palplanches en acier, matériaux ferroviaires, articles en fonte.

La suppression des rabais à l’exportation est associée à la suppression des droits d’importation sur la fonte, le DRI, la ferraille, le ferrochrome, les billettes de carbone MS et de solides solubles à zéro à compter du 1er mai 2021. En outre, la Chine a relevé les droits d’exportation sur le ferrochrome et le ferrosilicium de 15% à 20%, sur l’acier à haute teneur en silicium de 20% à 25% et sur la fonte de fonderie du niveau existant de 10% à 15% à partir de mai’21.

Il y a plusieurs raisons aux actions chinoises. Premièrement, le gouvernement tient à réduire le volume de production d’acier de la Chine. En 2020, la production chinoise d’acier brut à 1053,0 MT était d’environ 5,2% de plus que l’année précédente et la production d’acier en Chine a augmenté malgré la pandémie. La production d’acier chinoise a atteint 271 MT au premier trimestre de 2021, indiquant une croissance de 16% par rapport au premier trimestre de l’année précédente. La Chine étant résolue à réduire considérablement les émissions de carbone des aciéries dans les années à venir, le retrait des rabais à l’exportation inciterait les producteurs d’acier chinois à se tourner vers le marché intérieur et les dissuaderait ainsi d’améliorer la production en augmentant les exportations d’acier. Deuxièmement, avec la fermeture de la capacité IF au cours des deux dernières années, la Chine a besoin d’acier semi-fini et cet objectif serait atteint en facilitant les importations de billettes (carbone et SS). La Chine a importé une quantité totale de 20,23 tonnes d’acier en 2020, ce qui dépasse de près de 64% le niveau de l’année dernière. L’Inde a exporté 6,6 MT d’acier semi-fini au cours de l’exercice 21, dont la Chine a consommé 3,1 MT ou 47% des exportations totales de semi-finis de l’Inde.

Les offres d’exportation actuelles de la Chine pour le HRC SS 400 s’élèvent à 939 $ / t fob ex-Tianjin. Il s’agit d’une augmentation de près de 34 $ / t par rapport à l’offre de la semaine dernière et cela peut être dû au retrait de la remise à l’exportation sur HRC. La Chine étant une principale source de matériaux en acier, en particulier en Asie du Sud, du Sud-Est et dans d’autres régions voisines, les offres plus élevées résultant du retrait des remises de la Chine feraient encore augmenter les prix mondiaux des produits plats. Cela se traduirait à son tour par une plus grande réalisation des exportations pour les exportations indiennes de produits HRC, CRC et enduits. Il y aura probablement une augmentation comprise entre 25 et 30 $ / t dans les offres d’exportation de HRC de l’Inde pour les expéditions de juin’21. Les exportations de l’Inde vers l’Asie occidentale sont susceptibles d’obtenir une réalisation comparativement plus élevée et une augmentation correspondante des offres d’exportation de CRC.

La poussée globale vers des prix plus élevés sur le marché mondial impliquerait qu’il y aurait un flux d’importation plus faible de produits plats dans les mois à venir. L’Inde a terminé l’exercice fiscal FY21 avec une exportation totale de 17,4 MT et une importation totale de 5,04 MT. La composante plate des exportations totales d’acier fini était de 87 pour cent. La hausse relativement plus élevée des prix des appartements par rapport aux produits longs a profité à tous les exportateurs d’acier plat de l’Inde. La composante plate des exportations totales de l’exercice en cours serait encore renforcée.

(Les opinions sont personnelles)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.