La Chine vient de débarquer un rover sur Mars – .

La persévérance et la curiosité ont de la compagnie sur Mars, vers 19 h 00 HNE vendredi. La Chine a ramené son atterrisseur à la surface de la planète, qui transportait le rover Zhurong. La Chine rejoint un certain nombre de pays qui ont pu mettre en orbite et atterrir avec succès un vaisseau spatial sur Mars, et elle ne pourrait devenir que le deuxième après les États-Unis à exploiter un rover sur Mars. Zhurong n’est pas encore opérationnel, car il n’a pas quitté l’atterrisseur.

L’obiter chinois Tianwen-1 a atteint Mars en février après un voyage de sept mois, en orbite autour de la planète depuis et se préparant à l’atterrissage audacieux. Contrairement à d’autres missions sur Mars, la Chine a envoyé un orbiteur sur la planète contenant deux charges utiles critiques, l’atterrisseur sans nom et le rover Zhurong. La Chine utilisera les trois appareils pour continuer à collecter des données sur Mars, faisant ainsi progresser les ambitieux plans d’exploration spatiale du pays.

La Chine a atterri de l’autre côté de la lune en décembre, ramenant sur Terre quatre livres de roches et de sol. Il y a quelques semaines, la Chine a lancé avec succès le module de base de ce qui deviendra sa station spatiale en orbite autour de la Terre, provoquant une certaine panique lorsque la fusée qui a mis le module en orbite est revenue dans l’atmosphère en chute libre incontrôlée. Vendredi soir, la Chine a franchi une nouvelle étape dans l’espace en atterrissant sur Mars.

Les médias d’État chinois n’ont pas rendu compte en direct du débarquement, mais ont confirmé cet exploit après coup en consacrant des heures de programmation à la mission, rapporte le New York Times.

Félicitations à l’équipe # Tianwen1 de la CNSA pour l’atterrissage réussi du premier rover d’exploration de Mars en Chine, #Zhurong! Avec la communauté scientifique mondiale, je me réjouis des contributions importantes que cette mission apportera à la compréhension de l’humanité de la planète rouge. pic.twitter.com/KexElIu8OH – Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 15 mai 2021

«Avec la communauté scientifique mondiale, j’attends avec impatience les contributions importantes que cette mission apportera à la compréhension de l’humanité de la planète rouge», a déclaré l’administrateur associé de la NASA pour la science Thomas Zurbuchen tout en félicitant la Chine sur Twitter.

L’atterrissage de la Chine sur Mars est similaire à la mission Perseverance, bien qu’il y ait quelques différences. Les atterrisseurs doivent faire face aux mêmes problèmes lorsqu’ils entrent dans l’atmosphère. Dans un premier temps, l’atterrisseur doit résister à la chaleur excessive, ce qui se fait à l’aide de boucliers thermiques protégeant le vaisseau spatial. Ceux-ci sont ensuite éjectés pour faire place aux parachutes afin de réduire la vitesse lorsque l’atterrisseur descend à travers la mince atmosphère de Mars.

La séquence d’atterrissage dure «sept minutes de terreur», comme l’appellent les ingénieurs de la NASA. C’était neuf minutes pour Zhurong. Le Tianwen-1 était en orbite autour de la planète rouge, donc sa vitesse d’arrivée n’était pas aussi rapide que Perseverance.

Art conceptuel montrant le rover et l’atterrisseur Zhurong. Source de l’image: South China Morning Post via Weibo

Le Tianwen-1 a abaissé son orbite vers 16 h 00 HNE vendredi, libérant l’atterrisseur. Selon un rapport du Global Times contrôlé par l’État chinois, l’orbiteur est revenu sur son orbite de stationnement et l’atterrisseur a passé trois heures de plus à faire le tour de Mars avant d’entrer dans son atmosphère.

La capsule d’entrée en forme de cône transportait l’atterrisseur et le rover, avec un bouclier thermique protégeant l’engin spatial des gaz surchauffés pendant la partie initiale de l’entrée. Le frottement avec le mince «air» martien l’a aidé à ralentir d’environ 90%. L’écran thermique a été jeté à une altitude inférieure, et le parachute et la pièce supérieure ont été jetés. L’atterrisseur a ensuite tiré son moteur de fusée, à la recherche d’un endroit sûr pour atterrir dans l’Utopia Planitia.

Les prochaines étapes de la mission consisteront à alimenter le rover Zhurong de 240 kg (530 livres) et à l’envoyer explorer la grande plaine. Le rover chinois est environ un quart de la masse de Curiosity et Perseverence, mais légèrement plus lourd que les rovers Spirit et Opportunity qui ont atteint Mars en 2004.

Zhurong est censé fonctionner pendant 90 jours, fonctionnant à l’énergie solaire comme les modèles de rover précédents de la NASA. La persévérance et la curiosité produisent toutes deux de l’électricité à partir de plutonium radioactif en décomposition. Zhurong possède de nombreux capteurs, notamment des caméras, des radars capables de pénétrer dans le sol, un détecteur de champ magnétique et des stations météorologiques. Comme d’autres rovers, la machine chinoise explorera ses environs et recherchera la glace, une ressource essentielle dont les colons martiens auront besoin.

L’Utopia Planitia, qui fait partie de Nowhere Land Plain, est un vaste bassin qui aurait été créé par un impact de météore. Si Mars avait eu de l’eau, cette région aurait été sous l’eau.

