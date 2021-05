La Chine vient de publier de nouvelles photos de Mars bien plus tôt que prévu – .

Ce n’est qu’hier que les responsables chinois ont donné l’impression que nous attendrions au moins quelques semaines de plus pour voir les premières photos du nouveau rover chinois sur Mars. Les nouvelles à l’extérieur du pays suggéraient que, bien que le rover ait atterri en toute sécurité, il devait passer tous ses tests de diagnostic avant que ses gestionnaires de retour sur Terre ne prennent même la peine de collecter des photos du rover montrant la surface martienne. Apparemment, c’était totalement incorrect, car à peine quelques heures après avoir écrit cette nouvelle, la Chine a fait exactement le contraire et a publié deux nouvelles photos et deux vidéos de la mission.

Les deux photos sont certainement les plus intéressantes des médias publiés car elles montrent la surface martienne. Les deux courts clips vidéo montrent les moments après que l’atterrisseur de Mars a été libéré par l’orbiteur et a commencé à descendre à la surface. On ne sait pas pourquoi la Chine a choisi de publier les images si peu de temps après que les responsables ont suggéré que le monde attendrait des semaines pour les voir, mais elles sont certainement une bonne surprise.

Voici les deux images, accompagnées de leurs descriptions de la China National Space Administration.

La première photographie, une image en noir et blanc, a été prise par une caméra d’évitement d’obstacles installée devant le rover Mars. L’image montre qu’une rampe sur l’atterrisseur a été étendue à la surface de Mars. Le terrain de la direction avant du rover est clairement visible sur l’image, et l’horizon de Mars semble incurvé en raison de l’objectif grand angle.

La deuxième image, une photo couleur, a été prise par la caméra de navigation installée à l’arrière du rover. Les panneaux solaires et l’antenne du rover sont vus dépliés, et le sol rouge et les roches sur la surface martienne sont clairement visibles sur l’image.

Quant aux vidéos, elles se ressemblent assez mais ont été capturées par deux caméras différentes. Ce que vous voyez dans les vidéos, c’est l’atterrisseur martien chinois qui se sépare de l’orbiteur. L’atterrisseur contient également le rover, et comme vous pouvez le voir sur l’image en noir et blanc ci-dessus, le rover est toujours en position dans l’atterrisseur, prêt à descendre la rampe et à commencer sa mission d’exploration.

Maintenant que l’atterrisseur et le rover sont en sécurité à la surface de Mars, la Chine aura environ trois mois pour jouer avec son robot mobile avant la fin de sa vie prévue. Il est possible que le rover vive plus de trois mois, mais il n’y a aucune garantie.

Comme il s’agit de la première mission de la Chine sur la planète rouge, elle apprendra beaucoup en cours de route. Plus il pourra amasser d’informations sur la manière de rendre une mission sur Mars aussi réussie que possible, garantira que les futures missions (y compris les missions avec équipage, que la Chine a annoncé son intention de lancer) auront les meilleures chances de succès.

