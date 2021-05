La Chine vient de renforcer considérablement sa nouvelle station spatiale – .

Cela fait environ un mois que la Chine a lancé avec succès le premier module de sa station spatiale Heavenly Harmony. Le vaisseau spatial servira de foyer à des groupes d’astronautes chinois alors qu’ils mèneront des recherches dans l’espace, tout comme les travaux en cours sur la Station spatiale internationale. Il faudra un certain temps pour que la station spatiale soit entièrement équipée de tout ce dont elle a besoin pour soutenir les missions en équipage, mais l’Agence spatiale nationale chinoise vient de faire un grand pas vers cette étape avec le lancement de carburant et de fournitures qui seront finalement utilisés par futures missions.

Un vaisseau spatial sans équipage a été lancé depuis la Chine et amarré avec succès à la station spatiale Tianhe. En plus du carburant et des « équipements » non spécifiés pour la station spatiale, l’espace transporté par le vaisseau spatial cargo convient à diverses bricoles dont les astronautes auront besoin lorsqu’ils se rendront au vaisseau spatial dans un avenir pas si lointain.

Le fait que la Chine construise sa propre station spatiale peut être étroitement lié aux relations américano-chinoises. Les deux pays coopèrent sur certaines choses, mais en matière de défense, ils s’opposent fortement à bien des égards. Lors du lancement de la Station spatiale internationale, les États-Unis ont exigé que la Chine soit interdite d’y envoyer qui que ce soit. Même ces dernières années, lorsque les deux pays sont apparus un peu plus cordiaux et que la Russie a fait savoir qu’elle était d’accord pour que la Chine envoie ses propres scientifiques sur l’ISS, les États-Unis ont dit non.

Maintenant que la Chine construit sa propre station spatiale, les États-Unis s’inquiètent de ce que cela signifie pour les ambitions militaires du pays. C’est une situation compliquée avec beaucoup de tenants et de aboutissants, mais vous devez apprécier l’humour des États-Unis interdisant la Chine de l’ISS, puis se tordant les mains sur la Chine qui construit sa propre station spatiale.

Dans tous les cas, la station spatiale n’a actuellement qu’un tiers de la taille que la Chine envisage actuellement. La station spatiale verra l’ajout d’au moins deux modules supplémentaires avant de recevoir une mission en équipage. La Chine a déclaré qu’elle prévoyait d’avoir des équipages de trois astronautes, mais si le pays continue de construire la station spatiale avec des modules supplémentaires, cela pourrait changer.

La Chine étend actuellement ses efforts d’exploration spatiale sur plusieurs fronts. Le pays vient d’atterrir avec succès son premier rover sur Mars, a l’intention de construire une base sur la Lune avec l’aide de la Russie et construit maintenant sa propre station spatiale. Il est clair que la Chine veut être une puissance majeure dans l’espace et qu’elle fait tout ce qu’elle peut pour y parvenir. Que les États-Unis le veuillent ou non, la Chine est prête à innover dans le cosmos, et elle le fera avec ou sans l’aide de l’Occident.

