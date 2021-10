La Chine vient-elle de forcer Apple à supprimer une application du Coran de l’App Store ?

Quran Majeed, une application coranique extrêmement populaire, a été supprimée de l’App Store chinois car elle contient un « contenu illégal ». Apple a supprimé l’application, apparemment sous la pression de la Chine.

L’application, qui est utilisée par des millions de musulmans dans le monde, est extrêmement populaire. Cependant, un rapport de la BBC indique qu’il a été supprimé récemment après qu’Apple a contacté son développeur pour l’informer du déménagement.

Dans une déclaration du fabricant de l’application, PDMS, la société a déclaré: « Selon Apple, notre application Coran Majeed a été supprimée de l’App Store chinois car elle inclut du contenu illégal. » « Nous essayons d’entrer en contact avec l’Administration du cyberespace de Chine et les autorités chinoises compétentes pour résoudre ce problème ».

La société a déclaré qu’elle comptait près d’un million d’utilisateurs en Chine avant la suppression de l’application. Et tandis que l’application continuera à fonctionner sur les appareils sur lesquels elle a déjà été installée, personne ne pourra la télécharger sur de nouveaux appareils, y compris les personnes qui effectuent une mise à niveau vers de nouveaux appareils à partir d’appareils sur lesquels l’application est déjà présente.

Apple a refusé de commenter, mais a dirigé la BBC vers sa politique en matière de droits de l’homme, avec la ligne « Nous sommes tenus de nous conformer aux lois locales, et il y a parfois des problèmes complexes sur lesquels nous pouvons être en désaccord avec les gouvernements » d’une importance particulière. La loi chinoise interdit une série de choses, y compris « le mouvement spirituel chinois Falun Gong, le Dalaï Lama et l’indépendance du Tibet et de Taiwan.

Il semble peu probable que ce soit un mouvement qui sera annulé, malheureusement.