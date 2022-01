La chirurgie bâclée de Trevor Noah prétend avoir été touchée par le tribunal

Le procès actuel de Trevor Noah contre l’hôpital et le médecin de New York qui, selon lui, a bâclé une intervention chirurgicale qu’il a subie en 2020 a atteint un hic. Law & Crime rapporte que le cabinet d’avocats qui représente le médecin et l’hôpital que Noah a nommé dans le procès ont demandé la déposition de l’animateur du Daily Show début février.

Noah a poursuivi l’hôpital et le Dr Riley J. Williams III en novembre, selon des documents juridiques obtenus par PEOPLE. L’hôte des Grammy Awards était un patient entre le 25 août 2020 et le 17 décembre 2020, et a déclaré que son opération avait eu lieu le 23 novembre 2020. Les accusés ont été « négligents et négligents en omettant de traiter et de soigner [him] d’une manière prudente et habile », lit-on dans les documents judiciaires de Noah. Il a également accusé Williams et l’hôpital de ne pas utiliser « les méthodes approuvées d’usage général dans les soins et le traitement ».

Les défendeurs ont également omis de prescrire à Noah le médicament « approprié » et n’ont pas « interrompu certains médicaments sur ordonnance » comme ils auraient dû le faire, affirme Noah. Le médecin et l’hôpital ont également omis « d’utiliser des tests et des examens appropriés afin de diagnostiquer les conditions » dont il souffrait. Après l’opération, Noah a subi « de graves blessures corporelles », selon le procès. Ses blessures ont été décrites comme « permanentes, graves et graves ». Il aurait été « rendu malade, endolori, boiteux et handicapé » après l’opération. L’hôpital a démenti les allégations du comédien, les qualifiant de « sans mérite ».

Dans le dossier juridique de jeudi, l’hôpital a nié presque toutes les accusations de Noah. « [W]Tous les dommages qui ont pu être subis au moment et à l’endroit allégués dans la plainte par le demandeur ont été causés, en tout ou en partie, par la conduite coupable du demandeur et sans aucune négligence de la part du défendeur », indique le document. « Dommages, le cas échéant, doivent être diminués proportionnellement à la conduite coupable du demandeur. »

Le procès de Noah comprend une longue liste d’effets présumés de la chirurgie bâclée. Noah aurait « soutenu des blessures graves et douloureuses ; a subi un choc nerveux grave, une angoisse mentale, une détresse émotionnelle grave et une grande douleur physique ; a été confiné au lit et à la maison pendant une longue période ; a été contraint de subir des soins hospitaliers et médicaux, un traitement , et d’attention ; a perdu la jouissance de la vie ; a été empêché d’exercer son activité habituelle pendant une longue période ; et puisque certaines de ses blessures sont de nature permanente, il continuera à subir des dommages similaires à l’avenir, « , lisent les documents. Noah n’a pas commenté le procès et on ne sait pas quel type de procédure il a eu.