La Chiva Gantiva et son concert en Réalité Virtuelle

Cette année Chiva Gantiva a donné deux coups sonores avec son son endiablé, dansant et rebelle, en présentant « Demandez au peuple » et par la suite, « Condamnation moderne ». Dans le premier, le groupe chante les événements qui ont eu lieu en Colombie cette année, déclenchant l’alarme avec un rythme ralenti et répondant de manière ingénieuse à une situation que nous n’avons pas résolue en tant que pays. Dans la seconde, le groupe effectue une catharsis en plein confinement pour laisser émerger des sentiments tels que le pardon, les rencontres ou l’amour.

Pour terminer cette année, La Chiva Gantiva veut que nous ressentions et vivions tous ce pouvoir qui la caractérise sur scène. Pour cela, le groupe a lancé une session live très spéciale appelée « La Chiva Gantiva VR 360 ° Ask people – Live session », enregistré en 360o VR, où ils interprètent les singles susmentionnés.

Le résultat est une séance de réalité virtuelle profonde, qui touche les bords de l’obscurité, sans cesser de l’exprimer. avec cette force qu’ils parviennent toujours à transmettre à leur public. Maintenant, nous pouvons toujours profiter de La Chiva Gantiva lorsque nous voulons nous immerger dans une musique qui nous relie à un sentiment collectif.

Cette session live a été enregistrée à L’Ancienne Belgique à Bruxelles, où le groupe prévoyait de célébrer son 10e anniversaire et n’a pas pu en raison de l’arrivée de la pandémie. En ingénierie du son, ils étaient Vincent Poujol & Dominique Maertens, dans le sens général Rafael Espinel et à la caméra Nicolas Moins.

Profitez de la vidéo ci-dessous :