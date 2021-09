AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Le sénateur Ted Cruz a fustigé le président Joe Biden et son administration dans une vidéo tournée sous un pont près de Del Rio, au Texas, alors que jusqu’à 10 000 migrants, pour la plupart haïtiens, sont campés.

“La raison pour laquelle ils sont ici est simple”, note Cruz dans la vidéo, qui fait un panoramique de la zone derrière lui, montrant une masse de migrants. « Il y a huit jours, l’administration Biden a pris une décision politique, une décision politique d’annuler les vols d’expulsion vers Haïti. Ils l’ont fait le 8 septembre. Huit jours plus tard, ces chiffres apparaissent.

“Le 8 septembre, sous ce pont, il y avait entre 700 et un millier de personnes”, a poursuivi Cruz. «Mais quand on a appris que Joe Biden et Kamala Harris n’expulsaient plus les gens qui venaient d’Haïti, soudain tout le monde était là, a appelé ses amis, sa famille, et le nombre est passé à 10 503. C’est ce qui est ici aujourd’hui. C’est plus que la capacité de la patrouille frontalière à gérer.

Je suis sur le terrain à Del Rio, Texas ce soir. À ce jour, il y a 10 503 étrangers illégaux sous le pont international de Del Rio. Cette catastrophe d’origine humaine a été causée par Joe Biden. #BidenBorderCrisis pic.twitter.com/VpzkrH1zyb – Ted Cruz (@tedcruz) 17 septembre 2021

“C’est le résultat d’une décision politique”, a encore noté Cruz. « C’est le résultat qui est indéfendable. Ce que nous voyons ici est faux. C’est inhumain et c’est entièrement causé par Joe Biden et Kamala Harris.

Biden a chargé Harris de résoudre la crise frontalière fin mars, mais jusqu’à présent, il y a eu peu d’impact, car le nombre de migrants n’a cessé d’augmenter depuis des mois pour atteindre des sommets historiques. Harris a fait un voyage en Amérique centrale et au Mexique pour discuter de la crise et s’est rendu à El Paso, bien que ce segment de la frontière n’ait pas été inondé de passages illégaux.

Le républicain du Texas a fait remarquer que la situation est « la chose la plus horrible que j’aie jamais vue », alors que les nourrissons, les enfants et les migrants frappés par la pauvreté subissaient des conditions de surpeuplement, de saleté et d’exposition.

“Ils vous coupent le souffle parce que ça continue encore et encore, les nourrissons, les petits enfants, les gens, les gens qui luttent énormément, et quelque chose d’étonnant que j’ai découvert aujourd’hui, c’est que j’ai découvert la cause de pourquoi cela se produit”, a-t-il déclaré.

Le rapport de Cruz est intervenu alors que des images de drones exclusives prises par le correspondant de Fox News, Bill Melugin, ont été diffusées sur le réseau jeudi, ce qui a suscité une réponse de la Federal Aviation Administration dirigée par Biden. L’agence a émis une alerte de sécurité spéciale interdisant aux drones de survoler la zone sans autorisation préalable.

“Les images du drone ont commencé ce matin et les gens à travers le pays ont été horrifiés et je suppose que les agents politiques de la Maison Blanche de Biden l’ont vu et ont décidé que la dernière chose qu’ils voulaient est que Fox News rapporte réellement ce qui se passe ici. Donc, maintenant, la FAA dit s’il vous plaît, aucun journaliste n’est autorisé », a déclaré Cruz.

“Comme vous le savez, ils ont fait la même chose dans l’installation de tentes Donna dans la vallée du Rio Grande où ils n’ont pas permis à Fox News d’entrer lorsque j’ai amené 19 sénateurs dans la vallée du Rio Grande, j’ai dû entrer avec ma cellule téléphoner et photographier et prendre des vidéos.

Au cours de son émission jeudi, l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, a déclaré que Biden “ne se soucie pas” de l’aggravation de la crise des migrants ou de la hausse spectaculaire du trafic d’opioïdes mortels, à savoir le fentanyl, du Mexique vers les États-Unis, même si la drogue a causé un épidémie d’overdoses, principalement chez les jeunes américains.

« …[W]Ce qui est plus triste, c’est que les Américains souffrent aussi. L’ouverture des frontières a provoqué une crise mortelle parmi les personnes mêmes que notre gouvernement est censé protéger », a-t-il déclaré.

« Près de 100 000 Américains sont morts d’overdoses de drogue au cours de la dernière année. Ce ne sont pas des personnes de 85 ans souffrant d’emphysème dans des maisons de retraite. Ce sont des enfants de votre rue, des jeunes dans la force de l’âge, l’avenir de notre pays, la prochaine génération », a poursuivi Carlson. «Et ils sont morts maintenant, principalement à cause du fentanyl qui a traversé le Mexique.

« Donc, ouvrir les frontières signifie beaucoup plus de ce poison dans votre quartier, tuant nos enfants. Les statistiques publiées cette semaine montrent qu’à la fin juillet, les saisies de fentanyl à la frontière sud étaient plus du double de ce qu’elles étaient pour l’ensemble de l’année dernière », a-t-il déclaré.