“La chose la plus importante que j’ai faite depuis la Suède a été de jouer au Play”

18/06/2021

Le à 21:23 CEST

L’attaquant de l’équipe espagnole s’est exprimé en avant-première du match décisif contre la Pologne samedi prochain à La Cartuja à 21h00. Après les sifflets reçus dans le même stade contre la Suède et les critiques ultérieures des fans, le footballeur de la Juventus a répondu aux médias avec le calme et la confiance qui le caractérisent.

Il a tout le soutien de Luis Enrique, qui l’a défendu à chaque fois qu’il a parlé et de lui-même, qui, comme il l’a toujours expliqué, sait parfaitement que ce sont des choses du football etSoyez prêt à y faire face et à tout donner contre la Pologne.

À un moment donné, on lui a demandé quelle est la chose la plus importante qu’il ait faite depuis le match contre la Suède, ce à quoi Morata, sans trop savoir quoi dire et en plaisantant, a répondu : “La chose la plus importante que j’ai faite a été de regarder les documents d’une maison que je vais acheter, être avec mes collègues, jouer à la Play Station…”