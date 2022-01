La chose la plus intéressante que Don’t Look Up a à dire sur l’apocalypse

Ne cherchez pas, la satire sombre d’Adam McKay sur les efforts de l’humanité pour dévier une comète qui va tous nous détruire, est – du moins selon mes flux de médias sociaux – soit l’un des films les plus importants de tous les temps, soit si mauvais qu’il en soit presque inobservable. (Les critiques sont également divisés – le film a actuellement un score de 55% de critiques sur Rotten Tomatoes, bien que Netflix ait rapporté que Don’t Look Up a enregistré plus de 152 millions d’heures de visionnage pour la semaine du 27 décembre, le plus dans l’histoire de la plate-forme .)

Cela dépend en grande partie de ce que vous pensez de la politique du film, qui est plutôt confuse pour un film qui a été réalisé dans le but politique explicite d’encourager les téléspectateurs à prendre le changement climatique au sérieux – comme beaucoup, de nombreux critiques l’ont déjà noté.

Mais comme d’autres l’ont déjà souligné, le film ne fonctionne pas du tout comme une allégorie de la menace à long terme du changement climatique, ce qui est très différent d’une comète qui ne laissera aucun survivant si nous ne l’analysons pas dans le six prochains mois.

Ce qu’il fait incroyablement bien, c’est de servir d’allégorie pour de vraies comètes, ou des éruptions supervolcaniques, ou une IA transformatrice, ou des pandémies artificielles, ou pour toute autre chose qui pourrait vraiment mettre fin brutalement à l’humanité – et cela pourrait bien vous faire rire de la télévision pendant la journée pour paniquer à leur sujet, comme cela arrive aux protagonistes dans l’une des scènes les mieux conçues de Don’t Look Up.

Au-delà de cela, il y a un autre élément de ce que Don’t Look Up a à dire qui a été quelque peu négligé dans la conversation à ce sujet, probablement parce qu’en parler implique des spoilers massifs.

Soyez averti : à partir de là, je vais vous dire exactement comment ce film se termine.

Ne cherchez pas ce que cela signifie pour nous de perdre

Le film catastrophe apocalyptique – pensez à I Am Legend, Independence Day, 2012, War of the Worlds, The Day After Tomorrow – a ses conventions. Le héros commence comme un père de famille ordinaire (et oui, c’est presque toujours un homme), mais lorsque les circonstances l’exigent, il se rend compte qu’il a quelque chose de plus que l’ordinaire en lui. Le destin du monde repose sur ses épaules, et il le sauvera, ou du moins en sauvera quelque chose pour les survivants et les gens qu’il aime.

C’est très clairement avec ce genre que Don’t Look Up dialogue, notamment dans l’intrigue du personnage de Leonardo DiCaprio : il débute comme professeur d’astronomie maladroit et devient le visage de la révélation de la comète. Séduit par le pouvoir et la célébrité, il trahit sa femme et, alors que le monde touche à sa fin, il réalise ce qui compte vraiment, faisant un pèlerinage chez lui pour retrouver sa famille et faire face à ses erreurs.

Vers la fin de Don’t Look Up, Randall (Leonardo DiCaprio) rentre chez lui pour se réconcilier avec sa famille.Niko Tavernise/Netflix

C’est similaire à l’arc du personnage de John Cusack en 2012, qui se réconcilie avec son ex alors que les inondations commencent à reculer, avec des notes sur les retrouvailles poignantes que le héros de La guerre des mondes (joué par Tom Cruise) a avec sa famille éloignée au fin du film. L’apocalypse, dans cette convention de genre, est une toile de fond permettant aux hommes de réaliser leur courage, de mettre de côté les choses enfantines, de sauver leur famille, de sauver le monde, puis de choisir d’y vivre et de l’aimer.

Don’t Look Up est manifestement en contradiction avec cette tradition.

Le projet de briser la comète en direction de la Terre échoue. Alors que l’humanité fait face à sa perte, les héros et leurs proches se réunissent autour de la table du dîner et partagent des souvenirs, des prières et des blagues familiales. DiCaprio obtient le pardon de sa femme et salue d’un air bourru ses enfants adultes.

Et puis la comète frappe. Lui et eux meurent. L’humanité (à l’exception de quelques personnages tués dans une scène de clôture plus tard) est anéantie.

Prendre la fin du monde au sérieux

C’est la chose la plus sérieuse que le film ait à dire ; il n’y a pas d’interjections de la bêtise habituelle d’Adam McKay entrelacée ailleurs (bien qu’il sape les plats à emporter obsédants avec cette coda jokey).

Don’t Look Up ne concerne pas les gens ordinaires qui découvrent en eux l’héroïsme pour sauver ceux qu’ils aiment. Il s’agit de gens ordinaires qui savent ce qui s’en vient et qui ne sont finalement pas du tout des héros. Ils font quelques tentatives futiles pour faire quelque chose, qui ne reviennent à rien. Et puis ils meurent, parce que c’est ce qui arrivera, si nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche qui nous attend.

Il n’y a probablement pas de comète à venir, mais avec plus de surveillance, nous pourrions être beaucoup plus en sécurité. Mais beaucoup de gens qui travaillent sur les risques existentiels – des menaces qui pourraient vraisemblablement détruire notre monde – croient que ce siècle sera le plus dangereux de l’histoire de l’humanité. Les technologies émergentes telles que l’IA et la biologie synthétique facilitent plus que jamais la création par inadvertance de menaces pour l’ensemble de l’espèce humaine.

Nos mécanismes existants pour répondre aux pandémies, sans parler des risques que nous n’avons jamais imaginés, ne sont pas assez bons. Le pouvoir de l’amour ne préservera pas le monde. Il n’y a pas d’adultes dans la pièce, et si nous ne devenons pas ces adultes – et peut-être même si nous le faisons – nous pourrions mourir, et nous pourrions détruire notre monde si complètement que rien ne poussera jamais dans les cendres.

En écrivant ces mots – et en regardant ce film – je me suis sentie reculer. Je ne veux pas croire que nous ne sommes pas à la hauteur de la tâche de faire face aux menaces existentielles qui pèsent sur l’humanité. Je veux croire que tout va bien se passer, que le pire résultat possible ne peut pas vraiment arriver, pour de vrai.

Je me suis soudain rendu compte du nombre de fois où je refuse de lever les yeux vers le ciel métaphorique de peur qu’il n’y ait une comète là-bas, de refuser de lire The Precipice de Toby Ord, le livre fondateur sur le risque existentiel, de peur que ses pages ne révèlent un danger pesant sur notre civilisation qui aucun héros n’attend pour nous sauver. (Spoiler : le livre en révèle en effet tout un tas, et soutient qu’il y a une chance sur six que l’on nous détruise ce siècle.)

La plupart du temps, Don’t Look Up ne sait pas exactement ce qu’il essaie de dire. Mais il le sait, et il le capture parfaitement : l’humanité est sur la bonne voie pour faire des erreurs dont nous ne pouvons pas nous remettre, et nous ne voulons pas regarder cela, et nous ne savons pas quoi faire même quand nous le voyons .

Le but de reconnaître cela, bien sûr, n’est pas de retomber, satisfait de soi, dans un désespoir sage et informé. C’est pour nous amener à lever les yeux – à regarder les menaces qui pèsent sur notre monde d’où qu’elles viennent, et aussi inconfortables qu’elles soient à reconnaître, puis à agir réellement.

