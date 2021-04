La chose la plus surprenante à propos de la finale de “ Falcon and the Winter Soldier ” – .

Le dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier est enfin disponible sur Disney +, ce qui nous amène à la conclusion que nous attendions avant même que le premier épisode ne soit disponible sur le service de streaming à la mi-mars. Alerte spoiler, mais pas vraiment puisque tout le monde savait que ça allait arriver: Sam Wilson (Anthony Mackie) est le nouveau Captain America. L’émission a exploré les doutes de Sam quant à l’acceptation du rôle emblématique et nous a montré le type de dommage que le mauvais type de Captain America peut faire aux États-Unis et au monde. C’était l’un des facteurs qui a convaincu Sam d’accepter le rôle et d’assumer la responsabilité que Steve lui avait confiée, sans vraiment s’arrêter pour demander si son ami le voulait ou non.

En d’autres termes, Sam devenant Captain America dans le Falcon and the Winter Soldier finale n’est pas vraiment un spoiler. C’est quelque chose que nous attendions tous de la série télévisée. Mais maintenant que j’ai vu la finale, je vais devoir contredire Kevin Feige, la force motrice de Marvel derrière le succès massif du MCU. Comme Feige l’a dit, les émissions Disney + ne sont peut-être pas obligatoires pour comprendre le scénario plus vaste qui se déroule. Nous pouvions voir le Falcon avec le bouclier de Captain America dans l’une de ses mains, voler pour sauver la situation, et nous savons que c’est le nouveau Captain America qui vient à la rescousse. Mais je pense que Feige a tort – ce spectacle est obligatoire. Vous devez absolument regarder The Falcon and the Winter Soldier avant de voir le nouveau Captain America dans toute autre aventure Marvel.

Certains fans de Marvel ont été déçus qu’une grande partie des spéculations et des théories sur les derniers épisodes de WandaVision n’ait pas abouti. C’est à ce moment-là que je vous ai rappelé cette citation de Feige expliquant que Marvel réalise les émissions de télévision avec l’idée à l’esprit que tout le monde peut profiter des films sans voir aucune des séries Disney +:

Il y a donc eu beaucoup de conversations avec Sam Raimi et Michael Waldron, et toute l’équipe de Doctor Strange. Que ce film doit fonctionner pour les personnes qui ont regardé WandaVision, mais plus important encore, doit fonctionner pour les personnes qui ne l’ont pas fait, qui peut-être Endgame était la dernière fois qu’ils ont vu Wanda, ou l’un des films précédents. Ou peut-être qu’elle est un personnage qu’ils rencontrent pour la première fois.

Cela signifie que rien de majeur ne peut se produire dans la série télévisée. Nous n’obtiendrons aucune révélation significative de super-héros ou de méchant, et nous ne verrons pas non plus de développements significatifs dans l’histoire. Falcon entre dans cette catégorie. Comme je l’ai déjà dit, vous pourrez regarder tout futur crossover Avengers impliquant le nouveau Captain America sans savoir comment Sam a fini par brandir le bouclier.

Maintenant que j’ai vu la finale du Falcon et du Soldat de l’hiver, je suis fermement convaincu que vous devriez voir cette histoire de Captain America avant tout autre film Marvel mettant en vedette Mackie.

Nous avons déjà eu une grande histoire d’origine de Captain America dans The First Avenger, où nous avons rencontré l’homme que Steve était avant et après qu’il est devenu Captain America. Falcon and the Winter Soldier est la nouvelle histoire d’origine de Captain America et une histoire d’origine que Mackie’s Falcon n’a jamais vraiment eue dans aucun des films. Et l’épisode 6 est le point culminant de cette histoire d’origine.

S’il n’y a qu’un seul épisode à regarder dans l’émission télévisée, c’est la finale: One World, One People – bien que vous devriez vraiment voir les six épisodes pour comprendre comment Sam en est venu à accepter le rôle de Captain America, réalisant que c’est lui qui devrait continuer le travail que Steve a commencé.

La finale offre le genre de séquences d’action fantastiques que vous attendez de Marvel, en particulier dans les films mettant en vedette Captain America. Sans rien gâcher, je peux vous dire que l’épisode nous apporte également un nouveau costume génial de Captain America qui comprend la nouvelle wingsuit Falcon de Wakanda. Si vous pensiez que la manipulation du bouclier par Steve était formidable, attendez de voir ce que Sam fait avec une combinaison d’ailes sophistiquées et d’un bouclier en vibranium. Il n’a peut-être pas le super sérum qui coule dans ses veines, mais Sam le compense largement par sa ténacité et son esprit. C’est un style de combat entièrement nouveau pour aller avec cet uniforme, mais cela semble toujours familier.

Ce ne sont pas seulement les scènes d’action qui rendent la visualisation de l’épisode 6 obligatoire. C’est aussi la façon dont Sam se conduit pendant ces conflits et après. C’est le discours qu’il prononce à la fin du combat qui nous rappellera qui est censé être Captain America. C’est ce discours qui convainc tout le monde que Rogers avait raison; Sam est en effet le bon gars pour le travail. Il est le Vengeur le mieux adapté pour assumer le rôle de Cap. Et si Rogers avait raison à propos de Sam, il avait raison à propos de Bucky (Sebastian Stan) – cela aura du sens si vous voyez toute la série.

Enfin, mais tout aussi important, il y a la race et les problèmes sociaux qui apparaissent dans cette série télévisée. The Falcon and the Winter Soldier ne concerne pas seulement les scènes de bataille incroyables, les camées intelligents et les grands anti-héros / méchants que nous avons pu rencontrer. L’émission aborde des problèmes sociaux et raciaux d’actualité qui vous sembleront également familiers. Ce discours que Sam prononce à la fin de la bataille principale de cet épisode montre clairement, encore une fois, pourquoi Sam ne voulait pas être le nouveau Cap au début. Mais il l’a quand même fait, bien qu’il sache que les gens auront du mal à accepter un Captain America noir.

Avec tout cela à l’esprit, je pense que The Falcon and the Winter Soldier est une visionnage obligatoire, même si Feige & Co. a créé ces émissions de télévision MCU de première génération en tant qu’histoires complémentaires. C’est une histoire d’origine de Captain America remarquable et bourrée d’action qui aborde également les problèmes sociaux auxquels nous sommes confrontés dans la vraie vie. L’expérience de Captain America de Sam dans les futures équipes des Avengers sans voir l’émission télévisée rendrait le personnage un très mauvais service.

