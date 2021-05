La chouette aux yeux orange réapparaît après 125 ans – .

Lorsqu’une espèce disparaît pendant une courte période, il peut y avoir de nombreuses raisons. Peut-être que son habitat est en train de changer – soit en raison de circonstances naturelles ou de l’empiètement humain – ou peut-être que sa principale source de nourriture a également déménagé, les forçant à suivre. Parfois, les animaux disparaissent d’une zone parce qu’ils s’éteignent, ce qui est évidemment une énorme déception, et quand une espèce qui était déjà difficile à trouver dans la nature, il peut être difficile de savoir si l’absence d’une espèce est due à l’extinction ou à certains autre facteur.

La chouette scops de Bornean Rajah était déjà un spectacle rare lors de sa dernière observation en 1892, mais au fil des décennies sans nouvelle observation de l’oiseau, il aurait été difficile pour les scientifiques de garder l’espoir qu’il existait encore. Si une espèce disparaît pendant une décennie, il serait facile de supposer le pire. Quand il reste invisible pendant 50 ans? Il peut sembler insensé de croire qu’il existe toujours. Ainsi, lorsque les chercheurs ont repéré le hibou en 2016 après plus de 125 ans depuis la dernière observation confirmée, cela ressemblait beaucoup à un miracle.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Il y avait beaucoup de choses entre les scientifiques et confirmant l’existence ou l’extinction du petit-duc de Bornéo Rajah. Quand il a été découvert en 1892, l’oiseau aux yeux oranges était un mystère, et très peu avait été appris à son sujet au moment où il a disparu. Personne ne connaissait son habitat normal, la taille de sa population ou même à quoi ressemblait le hibou. Il n’y en avait même pas de photographies. Tout ce que les chercheurs devaient continuer était sa description, et ses yeux orange emblématiques étaient les plus frappants de ses caractéristiques.

Comme le rapporte Smithsonian, l’écologiste Andy Boyce n’essayait même pas de trouver l’oiseau incroyablement rare lorsqu’il a mis en place un projet d’observation en Malaisie pour son doctorat. Boyce capturait et relâchait des oiseaux chanteurs pour recueillir des données sur l’évolution des oiseaux. Il a été contacté par un collègue scientifique travaillant à proximité qui lui a dit qu’un étrange hibou était apparu. Quand Boyce est arrivé sur place, il a vu les yeux orange de l’oiseau et savait ce que c’était.

«Si nous ne le documentions pas sur-le-champ, cet oiseau pourrait disparaître à nouveau pour qui sait combien de temps», a déclaré Boyce. «C’était une progression d’émotion vraiment rapide. Il y avait de la nervosité et de l’anticipation alors que j’essayais d’y arriver, espérant que l’oiseau serait toujours là. Juste une énorme excitation, et un peu d’incrédulité, quand j’ai vu l’oiseau pour la première fois et que j’ai réalisé ce que c’était. Et puis, tout de suite, beaucoup d’anxiété à nouveau.

Le hibou s’est finalement envolé à nouveau, mais le fait qu’il ait été repéré signifie que les scientifiques et les défenseurs de l’environnement peuvent commencer à travailler ensemble pour augmenter potentiellement son nombre et le sauver de l’extinction s’il est effectivement au bord du gouffre.

Top Deal du jour Alerte d’affaire: les acheteurs d’Amazon grouillent pour obtenir ce drone à caméra 2K qui se replie aussi petit qu’un smartphone Prix courant: 79,99 $ Prix: 64,99 $ Vous économisez: 15,00 $ (19%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures. Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour du reportage vient juste après sa dépendance au jeu.