La chroniqueuse libérale, invitée fréquente de MSNBC, Elizabeth Drew, se moque du meurtre horrible du conservateur britannique David Amess

Les gros titres des médias le 15 octobre

Dans les médias d’aujourd’hui, Don Lemon nie que CNN ait » menti » sur le traitement COVID à l’ivermectine de Joe Rogan, Biden continue de sortir sans répondre aux questions des journalistes, et un chroniqueur du Washington Post prévient que la théorie critique de la race est » puissante » dans la course des gouverneurs de Virginie

La journaliste libérale Elizabeth Drew fait face à une réaction violente à propos d’un tweet se moquant du meurtre choquant du député du Parti conservateur britannique Sir David Amess.

Amess s’adressait à des électeurs d’une église méthodiste vendredi lorsqu’un homme est entré et l’a poignardé à plusieurs reprises. Il avait 69 ans.

Drew, un invité fréquent de MSNBC dont les chroniques sont parues dans le New York Times, The Daily Beast, Vanity Fair et Project Syndicate, s’est rendu sur Twitter au milieu des dernières nouvelles et s’est moqué du nom d’Amess.

« Un nom de famille parfait pour un policier qui a été poignardé lors d’une assemblée municipale. Un législateur britannique meurt après avoir été poignardé à plusieurs reprises lors d’une réunion avec des électeurs, selon la police David Amess », a écrit Drew.

Le journaliste vétéran de 85 ans a été incendié par les critiques pour avoir écrit un tweet aussi insensible.

« En espérant que cette vétéran du New Yorker ait des millennials qui font ses tweets, parce que c’est tout simplement horrible. Elle devrait le retirer », a réagi Tim Graham, rédacteur en chef de NewsBusters.

« Avez-vous toujours été une mauvaise personne ou les réseaux sociaux vous ont-ils aidé à y arriver ? » Le commentateur du Washington Examiner, Becket Adams, a demandé.

LE CONSERVATEUR BRITANNIQUE SIR DAVID AMESS EST MORT APRÈS AVOIR ÉTÉ POIGNÉ LORS DE LA RÉUNION DES CONSTITUANTS

« C’est malade. Honte à vous », a réprimandé Drew, l’écrivain de Mediaite, Jackson Richman.

« Hum, non », a simplement déclaré le politologue Ian Bremmer.

« Vous savez quand vous dites inévitablement » mon compte a été piraté « , personne ne vous croira », a déclaré le comédien Bennett Arron au chroniqueur.

Drew, qui a couvert le scandale du Watergate qui a conduit à l’éviction du président Richard Nixon, a été ces dernières années un critique virulent du président Donald Trump. Elle est une invitée récurrente de « The Last Word with Lawrence O’Donnell » et est apparue dans plusieurs autres programmes de MSNBC.

Amess était député depuis 1983 et membre de sa circonscription actuelle – Southend West dans l’Essex – depuis 1997.

CLIQUEZ ICI POUR L’APPLICATION FOX NEWS

La police d’Essex a publié une déclaration à la suite du meurtre d’Amess, déclarant : « Nous ne recherchons personne d’autre en lien avec l’incident et ne pensons pas qu’il existe une menace permanente pour le grand public ».

L’ancien Premier ministre David Cameron a déclaré que l’incident était « très alarmant et préoccupant ». Le leader travailliste Sir Kier Starmer a déclaré que l’incident était « horrible et profondément choquant ».

Peter Aitken de Fox News a contribué à ce rapport.