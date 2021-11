La chronologie de la fuite de Samsung Android 12 est ici

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Une chronologie divulguée suggère quand nous pourrions voir la mise à jour Samsung Android 12 sur ses différents téléphones. La fuite suggère que vous devrez attendre au plus tard en juillet 2022. La plupart des téléphones de grande envergure de l’année dernière pourraient voir la mise à jour avant la fin de 2021.

L’année dernière, Samsung a promis qu’il fournirait trois ans de mises à niveau Android à la plupart de ses appareils. Sur la base de cet engagement, nous savons déjà quels appareils verront probablement Android 12. Cependant, ce que nous ne savons pas, c’est quand ces déploiements auront lieu.

Heureusement, le fuiteur fréquent FrontTron (h/t 9to5Google) a repéré un ensemble de dates divulguées qui nous donne une idée du moment où s’attendre à la mise à jour Samsung Android 12 sur de nombreux téléphones et tablettes. La source de cette fuite est Samsung lui-même, bien qu’il ait rapidement supprimé la liste. De plus, les informations divulguées s’appliquent à la Corée, mais nous nous attendons à ce que les déploiements dans d’autres pays soient assez similaires. Par conséquent, nous sommes enclins à croire que cette liste sera assez précise, mais toutes les informations ici pourraient changer en fin de compte.

Voyez par vous-même quand vous devriez commencer à vous enthousiasmer pour One UI 4 basé sur Android 12.

Mises à jour Samsung Android 12

Novembre 2021 : Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra

Déc 2021 : Galaxy Z Fold 3, Fold 2, Galaxy Z Flip 3, Flip 5G, Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra, Galaxy Note 20, Note 20 Ultra

Janvier 2022 : Galaxy Fold, Galaxy Z Flip, Galaxy Note 10, Note 10 Plus, Galaxy S20 FE, Galaxy S10, S10 Plus, S10e, Galaxy A52, A42, Quantum2

Février 2022 : Galaxy Tab S7, S7 Plus

Avr 2022 : Galaxy A51, A90, A Quantum, Galaxy Tab S7 FE, Tab S6, Tab S6 5G, Galaxy Jump

Mai 2022 : Galaxy Tab S6 Lite, Active3, A7 (2020), Galaxy A32, A31, A12, Galaxy Buddy, Galaxy Wide5

Juin 2022 : Galaxy Tab A7 Lite

Juillet 2022 : Galaxy A21s, Galaxy Xcover5, Galaxy M12

Comme vous pouvez le voir, les téléphones les plus en vue de l’année dernière devraient voir Android 12 avant la fin de 2021. Les téléphones plus anciens devraient le voir au début de 2022, tandis que les tablettes, les téléphones économiques et les milieu de gamme devraient le voir plus tard cette année-là. Si Samsung peut respecter ce calendrier, vous devrez attendre le plus longtemps jusqu’en juillet 2022.

Malheureusement, il semble que seule la série Galaxy S21 verra le déploiement de Samsung Android 12 ce mois-ci. Cela a du sens car ce sont les téléphones 2021 les plus en vue et les plus omniprésents de la société.

commentaires