Manchester United a confirmé la fin d’une ère remontant à 2005, alors qu’Ed Woodward quitte Old Trafford.

Le vice-président exécutif quittera officiellement ses fonctions le 1er février, laissant la place à l’actuel directeur général du groupe, Richard Arnold, qui sera son remplaçant.

Le temps de Woodward à Man United a été pour le moins mouvementé

Arnold (à droite) occupe le poste de directeur général

United a annoncé le départ imminent de Woodward en avril 2021, bien qu’il y ait eu de brèves suggestions que le joueur de 50 ans pourrait rester plus longtemps que prévu au milieu des luttes en cours du club.

Néanmoins, 2022 marquera le début d’une nouvelle aube pour les Diables rouges, qui devraient accueillir un nouveau patron sur et en dehors du terrain.

Ici, talkSPORT revient sur le temps passé par Woodward à Old Trafford…

L’association de Woodward avec les Red Devils a commencé en 2005 lorsqu’il a agi en tant que conseiller pour aider les Glazers à acheter le club.

A l’origine remis les rênes des activités commerciales et médiatiques de United en 2007, Woodward est devenu influent après avoir considérablement augmenté la valeur mondiale du club, et il a été nommé vice-président exécutif en 2012.

Woodward a été chargé de guider United à travers l’ère post-Fergie

Mais quatre managers allaient et venaient sans succès prolongé

Mais il attirerait bientôt les critiques des managers et des fans pour un échec perçu à améliorer l’équipe pendant l’ère post-Sir Alex Ferguson.

Les Red Devils n’ont pas remporté le titre après que Woodward a assumé toutes les responsabilités des opérations de football de David Gill en 2013, bien qu’ils aient réussi à soulever la FA Cup, la Coupe de la Ligue et la Ligue Europa au cours des neuf dernières années.

L’ancien patron des Red Devils, Louis van Gaal, s’est dit préoccupé par les activités commerciales de Woodward qui entravent le club, tandis que Jose Mourinho a publiquement accusé le vice-président exécutif d’avoir opposé son veto à sa liste de transferts lorsqu’il était manager de United en 2018.

Au total, Woodward a licencié quatre managers pendant son mandat de vice-président exécutif – David Moyes, Van Gaal, Mourinho et plus récemment Ole Gunnar Solskjaer.

Il a également sanctionné un certain nombre de transferts d’argent, certains plus réussis que d’autres…

Dix plus grandes signatures de l’ère Ed Woodward

10. Juan Mata – Chelsea, 37 millions de livres sterling, janvier 2014

9. Nemanja Matic – Chelsea, 40 millions de livres sterling, juillet 2017

8. Fred – Shakhtar Donetsk, 47 millions de livres sterling, juin 2018

7. Bruno Fernandes – Sporting CP, 47 millions de livres sterling, janvier 2020

6. Aaron Wan-Bissaka – Crystal Palace, 50 millions de livres sterling, juin 2019

5. Angel Di Maria – Real Madrid, 60 millions de livres sterling, août 2014

4. Romelu Lukaku – Everton, 75 millions de livres sterling, juillet 2017

3. Jadon Sancho – Borussia Dortmund, 76,5 millions de livres sterling, juillet 2021

2. Harry Maguire – Leicester City, 80 millions de livres sterling, août 2019

1. Paul Pogba – Juventus, 89 millions de livres sterling, août 2016

Woodward a sauvé ses meilleures affaires jusqu’à la fin

Son plus gros contrat était sans doute la re-signature de Cristiano Ronaldo l’été dernier, qui continue de plonger les fans dans le délire.

Mais malgré les éclaboussures d’argent, Woodward n’a pas toujours été la figure la plus populaire parmi les fidèles de United.

En janvier 2020, sa maison de Cheshire a été attaquée par un groupe de partisans mécontents, qui ont scandé qu’il « allait mourir ».

Avant que les portes d’Old Trafford ne soient fermées en raison de la pandémie en mars 2020, les chants appelant Woodward et les Glazers à partir étaient courants lors des matchs à domicile de United.

Alors que Woodward se prépare à partir, United est septième de la Premier League, sans manager permanent en place après la fin du court terme de Ralf Rangnick en mai, et poursuit toujours ce premier titre insaisissable de Premier League de l’ère post-Fergie.

Rangnick a du mal à se faire entendre des joueurs

La nouvelle de sa démission en avril a déclenché une diatribe passionnée du fan de Manchester United et animateur de talkSPORT Hugh Woozencroft, qui est heureux de le voir partir.

« Ed Woodward a été déconnecté des fans de Manchester United pendant tout le temps où il était aux commandes en tant que vice-président exécutif là-bas », a déclaré l’hôte de Kick Off.

« Il est entré dans le club après des changements massifs. David Gill part, Sir Alex Ferguson part, et il a supervisé une période chaotique dans l’histoire de Manchester United.

« Pas seulement en termes de signature de joueurs, mais comme je le dis, ce lien réel avec les fans.

La police a été appelée à la maison de Woodward dans le Cheshire en 2020 après avoir été attaquée par des voyous

« Il a toujours été l’homme des Glazers. Il a remporté 4 millions de livres sterling par an et il n’a absolument rien fait à mon avis pour ce club, à part signer des contrats de maillots et rapporter de l’argent.

« Les fans de Manchester United ont mérité mieux tout le temps, je le crois vraiment.

«Ils ont mérité de meilleures décisions de la part d’Ed Woodward et de ceux qui sont au sommet de la hiérarchie du club.

« Ils ont mérité une meilleure communication, et les résultats sont une chose, mais Manchester United n’a pas été dirigé comme un club au sommet de la table depuis les années où il est là.

« Le meilleur de sa catégorie est ce dont Manchester United a besoin, et je n’ai pas peur de dire qu’il n’a pas été ça. Je suis désolé. »

