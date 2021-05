La chronologie de sa vidéo et de sa lettre de sortie

“Toute ma vie les gens m’ont dit ma sexualité, les gens m’ont embarrassé pour des choses dont ils ne savent rien. Je veux remercier ceux d’entre vous qui défendez l’amour et l’acceptation. La toxicité, la haine et la négativité en disent moins, mais en disent beaucoup plus sur ceux qui la vomissent », écrit-il.

“Nous sommes en 2021. Nous sommes la génération de l’amour et de la croissance, il est temps pour nous de commencer à agir comme tel. Que vous m’aimiez, me détestiez ou me condamniez à l’enfer, je t’aime quand même. Aime qui tu aimes sans honte. Il est normal de continuer à découvrir qui vous êtes. La vie est trop courte pour laisser gagner l’ignorance et la haine. Je choisis l’amour«Il a terminé son message avec un arc-en-ciel d’émojis de cœur.

Dans un post séparé sur Instagram, Bassett a répété ses paroles, mais a également chanté quelque chose de plus pour ses fans.