La chute d’Andrew Cuomo est destinée à protéger l’établissement, pas à le tenir responsable .

Ne vous y trompez pas, la chute d’Andrew Cuomo n’est pas le premier domino à accuser les gouverneurs américains de la mauvaise gestion de Covid-19, mais un moyen de les protéger, ainsi que l’establishment des médias d’entreprise, de la responsabilité.

Le Cuomo, né dans le Queens, a annoncé sa démission mardi, alors que les législateurs de New York se préparaient à le destituer pour des accusations croissantes de harcèlement sexuel et d’inconvenance. Il a maintenu son innocence, a affirmé qu’il ne réalisait pas à quel point « les lignes avaient changé » et a déclaré qu’il se retirait par « amour » pour New York et par désir de garder le gouvernement libre de « distractions ».

Et si vous croyez tout ça, j’ai un pont nommé d’après son père Mario à vous vendre.

En apparence, l’histoire est simple. Onze femmes ont raconté des histoires plausibles de Cuomo les tâtonnant et les harcelant d’une autre manière. La semaine dernière, le procureur général de l’État a déclaré que son bureau trouvait les accusations crédibles – mais n’avait pas engagé de poursuites pénales. L’un des accusateurs a alors porté plainte au civil.

Tout à coup, les démocrates se sont unis pour condamner Cuomo, l’un des leurs, comme une peste sexuelle qui doit partir. Son principal collaborateur a démissionné, suivi d’un éminent militant qui a aidé Cuomo à salir ses accusateurs. Puis, mardi matin, le New Yorker a publié un article de Ronan Farrow déterrant la saleté sur Cuomo remontant aux années Obama. Il était clair que son sort était scellé à ce moment-là.

Il y a un an, ce scénario aurait pourtant été impensable. Cuomo n’était pas seulement un héros, mais les héros de la pandémie de Covid-19, vanté par l’establishment des médias d’entreprise comme l’antithèse du président Donald Trump et un exemple de ce que chaque gouverneur devrait faire. Il a remporté un Emmy pour ses briefings télévisés sur Covid-19 et a obtenu un contrat de livre de plusieurs millions de dollars pour un mémoire sur les « leçons de leadership ».

Peu de choses sont plus repoussantes dans le discours libéral en ce moment que la saga Andrew Cuomo. Ils se plaignent tous maintenant qu’il est tout ce qu’ils prétendaient être Trump : comme s’ils venaient de le découvrir. Ils l’ont toujours su, mais ils ont tous soutenu et défendu cet héritier dynastique *pendant des décennies*. pic.twitter.com/mrbXyJmJzw – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 10 août 2021

Il n’y aura bien sûr aucune excuse de la part des personnes qui ont créé l’image de Cuomo en tant que héros et flatté les libéraux urbains en tant que « Cuomosexuels ». Au mieux, ils vont maintenant essayer de se souvenir de cette couverture embarrassante et flatteuse. Bien qu’il s’avère que les gens gardaient les reçus.

