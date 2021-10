La chute de Benjamin Pavard du Bayern Munich avec la France

Le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard était l’un des héros de la France lors de sa Coupe du monde 2018 en Russie, mais le défenseur est tombé en disgrâce auprès des Français au cours des derniers mois. Les critiques et les fans commencent à regarder au-delà de sa frappe merveilleuse contre l’Argentine et à souligner les défauts du jeu de Pavard.

Il fut un temps où les supporters français chantaient la légendaire demi-volée de Pavard contre l’Argentine, mais ce temps semble révolu. Pavard avait toujours été critiqué pour ses défauts défensifs, mais jamais rien de trop grave. Cependant, alors que de plus en plus de défauts apparaissent dans le jeu du défenseur français, Pavard a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers mois.

En Bavière, les choses ont été tout sauf parfaites car Pavard a manqué à la fois défensivement et offensivement et a récemment pris un horrible carton rouge contre Greuther Fürth. Pavard vient de réaliser une performance décevante à l’Euro 2020, mais c’est sa performance contre l’Espagne qui a fait éclater Paul Pogba et affronter le défenseur du Bayern Munich. Paul Pogba n’a pas tardé à critiquer la défense de Pavard tandis que Pavard a insulté Pogba tout aussi rapidement lors de leur vive discussion.

Quelques instants après cette querelle, Pavard a été remplacé et visiblement bouleversé. Il y a de sérieuses tensions au sein de cette équipe française et les rumeurs de ce boeuf semblent être vraies. Quoi qu’il en soit, la France a quand même réussi à remporter la Ligue des Nations, mais pose de sérieuses questions sur la chimie de l’équipe en vue de la Coupe du monde au Qatar.

Il est évident que Deschamps n’est pas entièrement satisfait des performances de Benji et le joueur de 25 ans doit faire des progrès vers l’amélioration. Heureusement pour Pavard, l’arrière droit est le seul poste dans lequel la France ne regorge pas de talent, il continuera donc d’avoir une chance de se battre pour son poste.

Pour le moment, l’état-major français maintient sa confiance dans le défenseur du Bayern même si certains de ses coéquipiers seraient clairement en désaccord. Pavard a eu de graves lacunes pour la France et le Bayern Munich ces derniers temps, il lui reste donc un travail sérieux à faire pour retrouver cet ancien statut.

Malgré ses mauvaises performances, il est époustouflant que Pavard soit toujours au départ pour sans doute la meilleure équipe internationale et le meilleur club d’Europe.