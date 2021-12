La chute de Delle Alli, de perle anglaise à la recherche de son départ en janvier

14/12/2021

Le à 18:38 CET

Joël Xaubet

Delé là est venu à la propriété de Tottenham de la main de Mauricio Pochettino lors de la saison 2015-2016 où il a surpris tout le monde en s’imposant comme là une grande promesse anglaise pour la prochaine décennie. Le milieu de terrain prometteur a réussi à s’imposer avec facilité dans l’équipe de Londres et lors de la saison 2016-2017 a été sacré meilleur jeune joueur de Premier League après avoir ajouté 18 buts et 9 passes décisives tout au long de la campagne, des chiffres impressionnants pour un joueur de sa jeunesse.

De star internationale à rôle résiduel

Là, c’est arrivé pièce maîtresse de l’équipe nationale anglaise lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, où Angleterre il a atteint les demi-finales avec les Spurs comme l’un de ses principaux arguments offensifs. C’est à partir de ce moment que la lumière d’Alli commença à faiblir petit à petit. L’anglais a légèrement baissé ses performances au cours de la saison suivante, bien que sans être mauvais. Mais, c’était dans la dernière année de Pochettino et au début de Mourinho quand était le début de la fin pour Alli.

Avec Mourinho, la performance d’Alli s’effondre

Avec les Portugais sur le banc, le jeune anglais a progressivement perdu sa place dans l’équipe jusqu’à ce qu’il se retrouve plongé dans un rôle de suppléant qui fini avec toute la confiance d’un Alli qui ne brillait que lorsqu’il jouissait de l’estime de soi d’une étoile consacrée.

Maintenant sous la tutelle de Antonio Conté, Dele Alli ne peut pas non plus prendre son envol et jusqu’à présent, il n’a pas joué la moitié des minutes en Premier League avec un seul but, des chiffres très éloignés de ceux qu’il avait à ses débuts dans l’élite et même le légendaire Alex Ferguson doute du joueur : « Je pensais que Dele Alli deviendrait un joueur de premier plan. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. »

A 25 ans, Alli a encore tout le temps de montrer que la qualité qu’il a montrée lors de ses trois premières saisons avec Tottenham est toujours là et c’est pourquoi a demandé à quitter le nord de Londres à la recherche de minutes. L’anglais Il voulait déjà partir l’hiver dernier pour rencontrer Pochettino au PSG, mais Daniel prélèvement, connu pour sa ténacité lors des négociations, bloquait tout mouvement.