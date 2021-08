La chute de Kaboul : le début des talibans 2.0

La prise du pouvoir par les talibans est un développement important pour ce pays déchiré par la guerre, les États voisins et les puissances occidentales dirigées par les États-Unis. (Source de la photo : .)

Par Rajan Kumar et Bappaditya Mukherjee

Les talibans sont de retour au pouvoir en Afghanistan. Si la force était le moyen légitime d’accéder au pouvoir, la victoire des talibans est décisive. Il a facilement envahi une armée entraînée par les États-Unis pendant deux décennies. Jusqu’à la toute fin, l’armée afghane a bénéficié du soutien de la puissance aérienne américaine avancée, mais elle n’a pas réussi à dissuader les talibans d’avancer rapidement vers Kaboul. Tenir et occuper le terrain accidenté de l’Afghanistan exige d’énormes ressources et de la détermination de la part des troupes au sol. En fin de compte, l’accès à la technologie militaire américaine était insuffisant pour que l’armée afghane résiste aux combattants talibans. Les talibans ont capturé toutes les villes et territoires importants sans trop de résistance de la part des forces gouvernementales ou d’autres milices. Les provinces et les villes importantes sont tombées aux mains des forces militantes en succession rapide au cours des derniers jours. C’était un résultat largement prédit, à la suite du retrait des forces de l’OTAN, mais personne ne s’attendait à ce que cela se produise aussi rapidement. Il n’y avait pratiquement pas de résistance à Kaboul, et il semble que le gouvernement central ait jugé plus sage de négocier une reddition que d’engager militairement les talibans.

Pourquoi est-ce arrivé?

Il est assez évident que la décision soudaine des États-Unis de retirer leurs forces a modifié l’équilibre géopolitique de la région. Dans un coup de maître diplomatique, les talibans ont maintenu l’engagement des États-Unis à Doha, obtenu le soutien militaire du Pakistan et neutralisé la Russie, la Chine et l’Iran. Il a rapidement capturé les zones du nord et du sud-ouest pour isoler l’Afghanistan de l’influence de l’Asie centrale et de l’Iran. Contrairement à leur politique antérieure, la Russie, l’Iran, les États d’Asie centrale et l’Inde n’ont fait aucun effort sérieux pour créer ou soutenir les forces compensatoires. Il semble que les talibans aient réussi à coopter ou à intimider certains des chefs de guerre qui formaient auparavant l’épine dorsale de l’Alliance du Nord.

Les États voisins ont laissé le sort de l’Afghanistan être décidé par les forces internes. Plutôt que de contenir l’influence croissante des talibans en Afghanistan, leur stratégie s’est concentrée sur la sauvegarde de leurs territoires contre la pénétration des talibans. Il n’y a eu aucune tentative sérieuse de sauver le régime d’Achraf Ghani même lorsque sa chute est devenue imminente. Le fait qu’il soit arrivé au pouvoir avec la bénédiction des États-Unis est devenu un handicap politique pour sa survie. Il semble que les États voisins, à l’exception de l’Inde, attendaient que son gouvernement se rende.

L’entraînement des forces afghanes par les États-Unis et l’OTAN au cours des dernières décennies laissait beaucoup à désirer. Cela a été admis comme tel par le secrétaire d’État américain, Anthony Blinken, qui a fait allusion à leur « creux ». Cependant, il est également tout à fait évident que la motivation et la volonté de résister aux talibans étaient introuvables parmi les forces afghanes de base. En Afghanistan, les loyautés tribales continuent de dominer le sentiment d’identité nationale. Il est incroyablement difficile de lancer une figure politique nationale qui a l’acceptation pan-afghane dans une telle société. Le président récemment déchu Ashraf Ghani a souffert de cette limitation. Ainsi, il ne faut pas s’étonner que les forces afghanes sous le commandement du gouvernement central se soient désintégrées si rapidement sans le soutien des troupes terrestres de l’OTAN et des États-Unis.

Les pourparlers de paix grotesques à Doha

La société afghane et la communauté internationale sont confrontées aux conséquences du processus de paix grotesque de l’administration Trump lancé à Doha en septembre 2020. Les talibans ont été amenés à la table diplomatique depuis leurs cachettes montagneuses. Cette négociation de paix intra-afghane n’a pu atteindre l’objectif rudimentaire de tout processus de dialogue, à savoir la cessation de la violence. Les talibans ont continué d’attaquer les forces gouvernementales pendant que le dialogue se poursuivait. Cependant, le résultat le plus dévastateur de la négociation a été d’affaiblir le gouvernement afghan et d’élever les talibans au rang de force politique légitime en Afghanistan. Le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, a qualifié l’accord de retrait d'”accord pourri”. Les talibans en ont profité pour mobiliser des ressources et lancer une offensive contre les forces gouvernementales.

Les États-Unis ont averti que si les talibans arrivaient au pouvoir par la force et la violence, ils ne seraient pas reconnus internationalement. De tels avertissements ont peu de valeur pour une organisation enracinée dans le militantisme et a violé toutes les règles pour acquérir le pouvoir. Sa reconnaissance vient du fait qu’elle a combattu l’armée la plus puissante pendant deux décennies, l’a obligée à battre en retraite et a pris le pouvoir à Kaboul. Sa légitimité découle de son attachement à la charia et à la création de l’Émirat islamique d’Afghanistan, plutôt qu’à sa reconnaissance internationale. Désormais, la communauté internationale sera contrainte de négocier avec le nouveau régime de Kaboul.

Les talibans 2.0

La prise du pouvoir par les talibans est un développement important pour ce pays déchiré par la guerre, les États voisins et les puissances occidentales dirigées par les États-Unis. La victoire des talibans a ravivé le spectre d’un régime répressif déchaîné au cours de la période 1996-2001. Le régime taliban reposait sur une interprétation stricte de l’islam wahhabite qui restreignait gravement les droits des femmes, des enfants et des minorités. Les femmes n’avaient pas le droit de poursuivre des études ou d’occuper un emploi en dehors de leur foyer. Leur règne était également marqué par des pratiques barbares comme la coupe des mains de petits criminels et la lapidation des femmes soupçonnées d’adultère.

Reste à savoir si les talibans déchaînent le « règne de la terreur » ou adoptent une position quelque peu conciliante. Ils ont annoncé plus tôt qu’ils permettraient aux femmes de participer à la vie publique, mais cela pourrait être un stratagème pour contrer les critiques internationales. Les femmes afghanes souffriraient le plus des talibans 2.0.

Ils craignent un retour du régime taliban d’avant 2001, qui confinait les femmes aux tâches ménagères et à la procréation. Près de 3,5 millions ou environ un tiers de tous les élèves inscrits à l’école sont des filles. Environ 30 pour cent des femmes dans la fonction publique afghane sont des femmes. Si la loi stricte de la charia est appliquée, les femmes ne seront pas autorisées à aller à l’école ou au bureau et à quitter leur domicile sans tuteur masculin. Des rapports terrifiants font état de jeunes filles et de veuves forcées d’épouser des combattants talibans dans certaines régions. Les gains partiels réalisés par les femmes afghanes au cours des deux dernières décennies sont susceptibles de connaître un grave revers.

L’Inde pourrait devoir revoir sa politique

L’Inde a évité les pourparlers avec les talibans et est restée un acteur périphérique dans le processus de paix de Doha. Ce faisant, il est devenu le seul grand pays de la région à maintenir ses distances avec les talibans. Cette position politique devra peut-être être revue à la lumière des développements récents. Depuis le milieu des années 2000, l’Inde a investi 3 milliards de dollars en Afghanistan, parrainant de nombreux projets de développement et développant sa présence diplomatique à travers un réseau de consulats. Un projet de connectivité via Chabahar en Iran vers l’Afghanistan était également en cours d’élaboration. Tous ces gains des quinze dernières années seront gaspillés si l’Inde poursuit sa politique actuelle de boycott efficace des talibans. Les talibans sont une réalité politique dans l’Afghanistan d’aujourd’hui, et la politique indienne doit intégrer ce fait dans sa prise de décision.

Maintenir une distance avec les talibans serait également imprudent, car c’est précisément le résultat que souhaite le Pakistan. L’Inde doit utiliser toutes ses ressources diplomatiques pour s’assurer que l’Afghanistan ne devienne pas la plaque tournante des activités anti-indiennes. Il peut commencer par offrir une aide humanitaire rapide à l’Afghanistan.

