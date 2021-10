La chute de la courbe des pneus de Max Verstappen ne s’est produite que lors du « tout dernier tour » à Austin

Mercedes a déclaré que Max Verstappen avait géré ses pneus à la perfection au Grand Prix des États-Unis.

Avec seulement 1,333 seconde séparant le vainqueur de la course Verstappen et le deuxième Lewis Hamilton alors que le drapeau à damier flottait à Austin, au Texas, il y avait une question persistante concernant le moment du deuxième arrêt de Hamilton qui lui a fourni une fenêtre de 18 tours pour traquer son rival pour le titre. .

Mais, le directeur de la stratégie du sport automobile de Mercedes, James Vowles, a déclaré qu’il ne s’agissait pas vraiment de savoir si Hamilton aurait pu boxer un peu plus tôt, mais plutôt de la façon dont Verstappen s’occupait des pneus après avoir effectué huit tours avant le septuple Mondial. Champion.

Dans le débriefing post-Austin de Mercedes, Vowles a révélé que les pneus de Verstappen n’avaient commencé à tomber que dans le dernier tour. Si cela s’était produit un ou deux tours plus tôt, il pense que c’est là que Hamilton serait sorti vainqueur à Austin.

[Had Lewis pitted] un tour ou deux tours plus tôt, il aurait encore, en fin de course, des pneus qui lui permettraient d’approcher Verstappen mais je doute que cela lui aurait permis de dépasser », a déclaré Vowles.

« Nous ne pouvons pas contrôler quelle est la dégradation de Verstappen et où il tombe de la courbe des pneus.

« Maintenant, il était prévu qu’il tombe de la courbe des pneus et il l’a fait, mais il ne l’a fait que dans le tout dernier tour de la course.

« Si cela s’était produit un tour ou deux plus tôt, je pense que vous auriez vu un résultat de course différent, mais ils ont très bien géré ce dernier relais et ont baissé le niveau de gestion dans les virages alors que Lewis se rapprochait d’eux pour s’assurer qu’il avait les pneus. restant pour ces derniers tours.

Vowles a également brossé le tableau de ce qui se serait passé si Hamilton avait effectivement fait un stand un peu plus tôt que le tour 38 pour son deuxième arrêt.

Il a expliqué : « Si nous avions fait un tour ou deux plus tôt, certaines choses se seraient produites. Verstappen aurait été plus proche à la sortie des stands.

« Il est avec des pneus plus frais, donc pour chaque tour qu’il a parcouru par rapport à Lewis, il creuse juste un petit écart sur la piste et lorsque Lewis s’arrête, il doit repousser, il doit essentiellement rattraper remonter à Verstappen et si l’écart est trop grand, prenons-le à un niveau exagéré, 15 secondes, il utilisera tous ses pneus pour combler cet écart et il ne reste plus rien dans la course.

« C’est donc là que réside le compromis, ce que vous voulez c’est trouver le tour qui minimise l’écart à la sortie et maximise le différentiel donc en fin de course. »