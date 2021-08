La chute de l’Afghanistan avec l’auteur de “Reign of Terror” Spencer Ackerman

Bryan Curtis est rejoint par l’auteur et journaliste Spencer Ackerman pour décomposer son nouveau livre Reign of Terror et pour discuter des dernières nouvelles et événements impliquant les États-Unis quittant l’Afghanistan. Ils couvrent les 20 ans de “guerre contre le terrorisme”, pèsent sur la décision que Biden et son administration ont prise de se retirer d’Afghanistan et parlent de l’approche des États-Unis en matière de politique étrangère depuis le 11 septembre.

Hôte : Bryan Curtis

Invité : Spencer Ackerman

Productrice associée : Erika Cervantes

