La chute de “l’intouchable” Tyler Herro

Tout a été très différent pour le Miami Heat lors de la saison 2020-21 par rapport à la précédente, clôturée par leur passage triomphal dans la bulle de Floride, où ils sont devenus une équipe à la mode et champion de la Conférence Est, un finaliste NBA qui a donné la guerre aux Lakers dans la lutte pour le ring malgré les problèmes physiques de deux de ses meilleurs joueurs, Bam Adebajo et Goran Dragic.

C’était un autre miracle de cette culture gagnante de Pat Riley et Erik Spoelstra. La justification de Jimmy Butler contre les grandes stars de la NBA, l’explosion d’Abebayo… et la montée imparable d’un nouveau jeune noyau. En tête, du moins à cause des projecteurs médiatiques, Tyler Herro. Le garde du Kentucky qui a été choisi avec le numéro de repêchage 2019. Un choix qui, il y a un an, semblait être une bonne affaire. Herro a fait ses débuts dans la NBA à l’âge de 20 ans et a obtenu en moyenne 13,5 points qui ont été 16 en séries éliminatoires au cours desquelles il a fait la une des journaux, avec des moments spectaculaires en finale Est, contre les Celtics de Boston (il a en moyenne 19,2 points, 6,3 rebonds et 4,8 passes décisives).

Herro apparaissait donc comme un acteur essentiel dans l’avenir d’une équipe montante. Quand Pat Riley (toujours l’a fait) Il a regardé les gros morceaux sur le marché, il l’a fait en essayant de garder Adebayo et Herro sur sa liste. Le pivot, en route vers son premier all star, était intouchable, et le gardien aussi… à moins que l’occasion ne soit vraiment irréfutable.

Cependant, la saison 2020-21 a été une grosse déception pour le Miami Heat (40-32, balayé par les Bucks au premier tour). Butler était rarement en parfaite santé, et lui et Adebayo ou un vétéran Dragic étaient loin d’être à leur meilleur dans la série contre les Bucks. Que, au-delà, C’était une autre vérification (9,3 points en moyenne, 31 % en tirs) du mauvais parcours qu’avait vécu un Herro qui n’avançait pas du tout, a fait preuve d’une énorme irrégularité et d’une attitude discutable qui a été mise en solfège par les Heat eux-mêmes. Au cours de la saison, il avait déjà été divulgué que la vie en dehors des terrains du joueur commençait à être un réel problème pour la franchise.

Alors voilà que le journaliste, vétéran du milieu Heat, Ethan Skolnick, sort presque condamné d’un futur d’Herro à Miami qui il y a quelques mois semble absolument génial : “J’ai entendu dire qu’il y avait 75% de chances, voire plus, que Tyler Herro soit échangé cet été. En fait, quand j’obtiens ces 75 %, certaines des personnes à qui j’ai demandé m’ont dit que c’était un faible nombre. »