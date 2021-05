La chute de Liz Cheney montre que le gros mensonge est la seule et unique vérité du GOP

La républicaine Liz Cheney (WY), troisième républicaine à la Chambre, est sur le point d’être démise de son poste de dirigeant. Son crime? Voter pour destituer Trump puis, par la suite, continuer à réprimander son «gros mensonge» selon lequel les élections de 2020 ont été en quelque sorte volées.

En cela, Cheney n’est guère seul. Aux niveaux national et étatique, les républicains qui ont contesté le grand mensonge de Trump – du sénateur Mitt Romney (UT) à un membre du Michigan State Board of solliciteurs – ont été soit officiellement punis, soit publiquement réprimandés. Le parti ne s’entend peut-être pas sur grand-chose en interne de nos jours, mais sur ce point, ils marchent en bloc: les mensonges de Trump sur l’élection ne doivent pas être contestés.

Ce n’est pas ce que Joe Biden semblait penser qu’il se passerait. Pendant la campagne, il a prédit que «vous verrez une révélation se produire parmi beaucoup de mes amis républicains» si Trump était vaincu. En décembre, longtemps après qu’il soit devenu clair que Trump maintenait ses fausses déclarations d’élections volées, Biden a déclaré à ses partisans que “vous allez être surpris” par la raison pour laquelle les républicains pourraient être – bien qu’il ait ajouté que “je peux manger ces mots ” finalement.

Les événements des derniers mois ont confirmé que l’optimisme public de Biden était en effet déplacé. Les républicains ne peuvent pas dire la vérité sur les élections de 2020, ni le traiter comme un président pleinement légitime. L’emprise de Trump sur le parti est trop puissante, son gros mensonge largement reconnu parmi les électeurs républicains et les militants.

Cet état de fait – le point culminant d’années d’attaques républicaines contre le Parti démocrate et la légitimité du système électoral lui-même – est dangereux. Et cela soulève une question inquiétante: le Parti républicain est-il même capable de traiter un président démocratique comme légitime? Et si non, allons-nous vers de futures crises électorales éclipsant même la catastrophe de 2020?

Le grand mensonge est l’évangile du GOP

Cheney n’est pas le seul à subir les conséquences de la contestation des allégations de Trump.

Le secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, qui a défendu le processus de dépouillement de l’État contre les tentatives de Trump d’interférer avec celui-ci, a été déchu de son droit de vote au conseil électoral de l’État dans le cadre de la nouvelle loi géorgienne sur les restrictions de vote. Lors d’une élection spéciale à la Chambre au Texas au début du mois de mai, le républicain critique de Trump dans la course – Michael Wood – a obtenu 3% des voix. En janvier, les républicains du Michigan ont destitué Aaron van Langevelde, un avocat du GOP qui a rompu avec le parti pour certifier la victoire de Biden dans le Michigan, de son poste au Conseil des solliciteurs d’État de l’État. Lors de la convention du Parti républicain de l’Utah ce week-end, le sénateur Mitt Romney – peut-être le principal critique de Trump du GOP – a été hué et traité de traître.

Dans le même temps, les républicains qui ont embrassé des mensonges sur l’élection ont été élevés.

La représentante Elise Stefanik (NY), qui est susceptible de remplacer Cheney à la troisième place, a soutenu les efforts anti-électoraux de Trump jusqu’au bout. De manière plus flagrante, elle a faussement affirmé qu’il y avait 140000 votes illégaux dans le seul comté de Fulton en Géorgie – ce qui représenterait plus de 25% de tous les votes dans tout le comté à tendance démocrate. Les stars républicaines de la Chambre des représentants, les représentants Marjorie Taylor Greene (GA) et Lauren Boebert (CO), ont toutes deux poussé le rassemblement de janvier «Stop the Steal» qui a abouti à l’attaque de Capitol Hill.

Il existe un schéma similaire au niveau de l’État. La présidente du Parti républicain de l’Arizona, Kelli Ward, qui a intenté des poursuites en vue d’annuler les résultats des élections de 2020 dans son État, a remporté sa candidature à la réélection de janvier à la direction du parti. Le représentant de l’État du Texas, Briscoe Cain, qui s’est rendu en Pennsylvanie pour plaider au nom de Trump, a été nommé président du comité des élections à la Chambre – où il pousse actuellement une série de projets de loi de suppression des électeurs.

Rester dans les bonnes grâces du GOP exige que les élus adoptent activement les mensonges sur 2020 ou, à tout le moins, refusent de les condamner. En conséquence, les théories du complot de 2020 exercent une influence dominante sur le parti – façonnant à la fois la législation et la vision du monde de la base.

Représentante Liz Cheney (R-WY) .Sarah Silbiger / .

Dans tout le pays, les législateurs des États ont présenté plus de 360 ​​projets de loi qui restreignent les droits de vote, selon un décompte effectué par le Brennan Center on Justice – dont la majorité vise à restreindre le vote des absents d’une manière ou d’une autre. Plusieurs ont déjà été promulgués, y compris dans des États clés comme la Géorgie et la Floride.

Les restrictions sur le vote par correspondance, poussées principalement par les républicains, ne sont pas particulièrement stratégiques – il n’est pas clair que l’une ou l’autre des parties bénéficie davantage du vote à distance étendu. Mais les projets de loi servent à codifier les fausses affirmations de Trump selon lesquelles ces bulletins de vote étaient la principale source de fraude démocrate, la raison pour laquelle il a perdu et Biden a gagné. Les mensonges de Trump changent les lois de notre nation.

Et les sondages ont toujours montré que les électeurs républicains partageaient le point de vue de Trump sur les élections. Un sondage d’avril de . / Ipsos en est un exemple représentatif: il a révélé que 60% des républicains étaient d’accord pour dire que «l’élection de 2020 avait été volée à Donald Trump», 55% affirmant que le résultat provenait d’un «vote illégal ou du trucage électoral».

De haut en bas, le GOP a été conquis par le Big Lie. Tout comme la presse d’État nord-coréenne proclame que Kim Jong Il a inventé le hamburger, les républicains doivent maintenant proclamer que c’était quelque chose de louche dans la victoire de Joe Biden.

L’élite du GOP nous a donné cette fête

Ce résultat désastreux n’était pas inévitable: les meilleures preuves que nous ayons suggèrent que la montée du Big Lie est le résultat direct des choix stratégiques des dirigeants républicains.

Un nouvel article de Dan Hopkins, politologue à l’Université de Pennsylvanie, analyse les données d’une enquête par panel, qui examine à peu près le même groupe de personnes au fil du temps, entre 2007 et 2020. L’enquête a demandé aux gens d’évaluer l’équité de le système électoral américain sur une échelle de 1 à 5, et a suivi les changements au fil du temps.

Dan Hopkins

Ce qu’ils ont trouvé était une cohérence frappante: «Le soutien au système américain est à la fois élevé et raisonnablement stable lorsqu’il est évalué via cette mesure», écrit Hopkins. Bien qu’il y ait des fluctuations, les partisans jugeant le système un peu moins juste lorsque l’autre parti est au pouvoir, ils sont généralement petits.

La dernière vague d’enquête de Hopkins remonte à octobre 2020 – ce qui signifie que les résultats ne reflètent pas les fausses allégations lancées à la suite de la victoire de Biden. «La stabilité documentée ici a très probablement été brisée par les actions post-électorales de Trump», conclut Hopkins.

D’autres données confirment cette supposition. Un rapport du groupe d’étude des électeurs a analysé les enquêtes Pew, menées après chaque élection présidentielle depuis 2004, pour savoir si les électeurs pensaient que leur vote avait été compté équitablement. Vous voyez la même stabilité générale documentée dans le document de Hopkins, avec une majorité d’électeurs des deux partis se disant «très confiants» que leur vote a été compté avec précision chaque année – sauf en 2020:

Les chiffres démocratiques plus faibles de 2004 reflètent probablement une combinaison de ressentiment persistant à propos de la décision Bush contre Gore de 2000 et de théories du complot propagées par une poignée d’éminents démocrates selon lesquels les machines à voter Diebold pourraient être truquées en faveur de Bush.

Pris ensemble, ces deux résultats suggèrent qu’il n’y a rien de «naturel» à ce que les électeurs croient que les élections ont été truquées contre eux. En fait, même lorsque leur parti perd, les républicains et les démocrates ont toujours cru que le processus était généralement équitable et que le résultat était fondamentalement légitime.

L’explication évidente, comme le note Hopkins, est qu’en ce qui concerne les élections de 2020, les élites républicaines dirigeaient les électeurs – et non l’inverse.

«Les récents changements dans l’opinion publique n’étaient donc pas un moteur principal des efforts antidémocratiques de la présidence Trump ou de leur conclusion violente», écrit-il. «Une telle stabilité suggère que la compréhension des causes précipitantes de ces efforts nécessite une attention portée aux autres acteurs, y compris les militants et les élites.»

L’implication de cette recherche est que nous sommes coincés dans un schéma dangereux.

Les déclarations de Trump, approuvées et diffusées par un certain nombre d’éminents républicains, radicalisent la base – sapant la foi en la démocratie elle-même. Les républicains enclins à contester ce point de vue se rendent compte qu’ils ne sont pas en phase avec le parti et restent généralement silencieux; ceux qui s’expriment publiquement, comme Cheney ou Raffensperger, sont marginalisés ou privés de leur pouvoir. Cela affaiblit la circonscription pour contester tout futur mensonge de Trump et d’autres républicains partageant les mêmes idées.

C’est un cliquet à sens unique, où une faction de l’élite du GOP dirigée par Trump pousse le parti de plus en plus sur une voie anti-démocratique. Et il n’y a aucun moyen évident de l’arrêter.

Préparez-vous à une autre crise possible comme 2020

Ce n’est pas la première fois que les républicains déclarent un président démocrate comme illégitime. Ils ont mis en accusation Bill Clinton pour des motifs fragiles, après l’avoir précédemment accusé de crimes allant jusqu’au meurtre; il y a eu une campagne généralisée pour qualifier Barack Obama de président illégal né à l’étranger (dirigé par Trump, mais toléré par les élites du GOP). Ces campagnes ont été efficaces: un sondage de 2019 a révélé que 56% des républicains croyaient toujours qu’Obama était né au Kenya.

Ce n’est pas non plus la première fois que les élites républicaines émettent des soupçons de fraude électorale à des fins politiques. Après que les républicains aient remporté une série d’élections au siège de l’État en 2010, ils ont passé les années suivantes à prétendre à tort que la fraude électorale était une menace sérieuse afin de faire adopter des lois d’identification des électeurs qui visaient nudement à supprimer le vote parmi les groupes minoritaires de tendance démocrate. Des recherches ont montré que, même avant Trump, cela avait convaincu les républicains que la fraude électorale était un réel problème alors qu’elle était exceptionnellement rare.

Ces campagnes précédentes ont jeté les bases intellectuelles pour 2020. Les républicains étaient déjà prêts à croire que les démocrates élus étaient en quelque sorte illégitimes et à croire en une fraude généralisée dans le système électoral américain. L’innovation de Trump – affirmant que tout le résultat d’une élection présidentielle était frauduleux – poussait à une porte ouverte.

Une manifestation au Nevada le 1er février: Ty O’Neil / SOPA Images / LightRocket / .

Le parti démocrate moderne n’a jamais rien tenté de semblable. Autant les démocrates ont été en désaccord avec la décision Bush contre Gore de 2000, il n’y a jamais eu aucune tentative de contourner la Cour suprême et de faire déclarer Al Gore président. Autant la base démocrate a méprisé la victoire de Trump en 2016, autant les études Hopkins et Voter Study Group montrent qu’elles l’ont fondamentalement acceptée comme le résultat d’un processus légitime.

Il est facile d’imaginer que cela déclenche une autre crise à court terme, d’autant plus que Trump est clairement le favori de la primaire du GOP 2024. «Nous devrions commencer à nous inquiéter beaucoup de ce à quoi ressemble le 6 janvier 2025», a déclaré le spécialiste du droit électoral Edward Foley au Washington Post, Greg Sargent.

Mais le problème va encore plus loin que le cycle suivant. Depuis au moins les années 1990, le GOP a constamment travaillé pour saper la légitimité de ses opposants politiques. À l’ère Trump, cela a fusionné avec leurs efforts pour semer la panique face à la fraude électorale dans un sens généralisé que si les démocrates gagnent, c’est parce qu’ils ont enfreint les règles.

Le Parti républicain est-il donc capable de reconnaître à nouveau un président démocrate comme légitime? C’est une question à laquelle personne ne peut vraiment répondre – et qui suggère que la crise existentielle de notre démocratie est très loin d’être résolue.