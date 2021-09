La chute de Meg Ryan et la joie troublante d’un autre automne pandémique

C’est l’automne de Meg Ryan. Vous savez, Meg Ryan, comme dans l’actrice qui joue dans des films emblématiques de l’automne comme You’ve Got Mail, When Harry Met Sally et Sleepless in Seattle. Celui qui possède une librairie dans l’Upper West Side et qui est très exigeant sur la commande de salades, mais surtout, porte des pantalons amples et décontractés et des pulls à col roulé irrésistiblement confortables. C’est ça, mais toute une saison : la chute de Meg Ryan.

C’est, selon TikTok, que les gens ont commencé à préparer leurs tenues de transition inspirées des deux rôles les plus mémorables de Ryan, Sally Albright et Kathleen Kelly. Il existe des neutres chauds. Il existe des lunettes surdimensionnées. Il y a une influence significative de la mode masculine. Il y a tellement, tellement de pulls. Il existe des ventilateurs portables pour que les habitants de Los Angeles puissent porter ces pulls sans transpirer à travers eux. L’idée de l’automne de Meg Ryan a même dépassé la mode (listes de lecture d’automne de Meg Ryan ! Recommandations de livres d’automne de Meg Ryan ! Recettes d’automne de Meg Ryan !).

N’en déplaise à Meg Ryan, que, comme tout le monde, j’adore, mais la chute de Meg Ryan est bien plus que Meg Ryan. Il s’agit simplement de l’itération la plus récente du même phénomène dont Internet aime discuter chaque année : les Blancs sont obsédés par l’automne.

En tant que femme blanche du Vermont, un État où le tourisme de feuillage d’automne représente près de 400 millions de dollars de revenus annuels, j’ai longtemps fait partie et j’ai vécu parmi cette cohorte irritante, des personnes qui non seulement apprécient le temps des vestes et regardent les feuilles changer, mais qui créent des rituels entiers autour d’eux. Certaines choses sont plus ineffables : je fais plus de balades à vélo et je trouve plus d’excuses pour être dehors pendant l’automne, j’ai tendance à me concentrer plus facilement sur l’écriture et d’autres activités tranquilles, et je me sens moins FOMO lorsque je passe une nuit à avec mon chat et une bière au potiron. Mais le reste de mes rituels ont, ces derniers temps, tourné à peu près autour d’acheter des choses.

Un exemple : ce week-end, j’ai dépensé une somme d’argent rédigée au « marché d’automne » de Target, une section du magasin dédiée aux fleurs séchées artificielles dans les tons de moutarde et de rouille et aux citrouilles décoratives en ficelle. Le nombre est rédigé non seulement parce qu’il est absurdement astronomique, mais aussi parce que cela ressemblait presque à une expérience hors du corps, comme si quelqu’un d’autre chargeait mon chariot avec de la camelote, quelqu’un qui pourrait posséder toutes les bougies coniques et les couronnes décoratives et ce ne serait toujours pas suffisant.

Ce qui est amusant, c’est que la manie avec laquelle j’ai acheté des articles d’automne cette année – des citrouilles miniatures au marché fermier, un gilet en tricot torsadé, des bougies parfumées au bois de chauffage – n’est pas une sorte de vestige de la vie au Vermont. En fait, c’est tout le contraire : les Vermontais sont extrêmement anti-consommateurs en tant que peuple ; nous n’avions même pas de cible avant 2018. L’idée que l’on puisse obtenir leur expérience automnale en l’achetant est un concept étranger dans un endroit où «l’automne» est sans doute sa caractéristique la plus célèbre.

Au lieu de cela, la frénésie automnale de cette année ressemble plus à une tentative de nidification extrême, un désir de rassembler des garanties contre le désespoir d’un autre hiver en lock-out. Ce printemps avait l’impression que ce pourrait être la fin de la pandémie, que l’été serait la sortie cathartique dont nous rêvons tous depuis mars dernier. Mes amis et moi nous référons presque mythiquement à cette période – les semaines de juin où chaque week-end était si prometteur, avant qu’un malaise extrêmement américain ne commence à s’installer, et avec lui la prise de conscience que peut-être la fin ne viendrait jamais. Je ne peux pas recréer ce sentiment magique d’espoir, mais je peux l’acheter.

Par conséquent, Meg Ryan. Elle n’est pas le seul avatar moderne de la femme blanche obsédée par les chutes ; sur TikTok, les filles partagent leurs tenues d’automne inspirées de Bella Swan de Twilight et d’Elena Gilbert de The Vampire Diaries, composées de henleys Abercrombie superposés sans prétention, de vestes militaires et de jeans bleus. Ils font la bande originale des vidéos du «la, la, las» haletant des Gilmore Girls de New Englandcore presque comiquement. Taylor Swift, qui a récemment rejoint la plateforme, rééditera sa version de son album le plus automnal de tous les temps, Red, en novembre. En 2019, une blague sur Twitter est devenue un mème de la vie réelle avec l’invention (et la subversion) de “Christian girl autumn”. Et personne ne veut revenir sur les années où tout le monde criait si les lattes aux épices à la citrouille étaient pour les «chiennes de base» et si c’était impoli ou non.

Une grande partie de cela est simplement une dynamique Internet régulière : des plateformes comme Tumblr et TikTok ont ​​permis la création de milliers de micro-esthétiques différentes, du cottagecore au pastel goth ; avoir des sous-cultures spécifiques liées aux saisons n’est que naturel. Mais l’automne, plus que toute autre période de l’année, semble particulièrement bien adapté pour se sentir bien dans ses dépenses : septembre est, après tout, le mois le plus important pour la mode (voir aussi : le mème « J’ai hâte qu’il fasse froid pour pouvoir vraiment commencer à s’habiller »), et les États-Unis sont en mode magasinage pour la rentrée scolaire, que vous soyez ou non étudiant. L’automne de Meg Ryan consiste à expérimenter un certain style, bien sûr, mais c’est aussi une publicité sournoise pour des blazers surdimensionnés et de jolies petites chaussures oxford, une façon de saisir un sentiment en l’achetant et en l’incarnant.

Au moment où j’écris cette chronique, je bois un café aromatisé à la citrouille et aux épices sur ma table à manger, enveloppé de jets d’orange brûlée et surmonté de plusieurs petites gourdes. J’écoute ma playlist d’automne, composée en grande partie de Bon Iver et d’autres blancs tristes avec guitares et pianos. Cette saison, je prévois d’aller cueillir des pommes avec mes amis et de regarder des films comme Knives Out et des émissions comme Only Murders in the Building en raison du confort particulier des costumes. J’ai tendance à penser que ces activités sont en quelque sorte pures ou saines, et pourtant toutes sont basées sur l’acte de consommer des produits pour le plaisir, ce qui est de plus en plus ce à quoi ressemble la vie.

Je n’ai pas vécu dans le Vermont depuis une décennie, alors peut-être que mon penchant personnel pour l’automne est ma façon de m’y connecter – mais seulement les bonnes parties. Il est facile d’oublier, par exemple, que ce que l’État vante en rouge et or en septembre et octobre, nous le rattrapons dans les périodes les moins pittoresques de l’année : la « saison des bâtons », quand les feuilles sont parties mais la neige n’a pas pourtant orné les branches, faisant ressembler les montagnes à une armée de squelettes, ou « saison de la boue », une période qui s’explique d’elle-même qui, dans d’autres parties du monde, pourrait être considérée comme « le printemps ». Et puis il y a le froid : froid écrasant, punitif si douloureux qu’il fait mal à la tête.

Mais tout cela vient plus tard. Dans une année où nous avons tous été obligés d’affronter la préciosité du temps, chaque changement de saison est spécial, et en ce moment c’est l’automne de Meg Ryan. J’aurai ce qu’elle a.

