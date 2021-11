La chute de Niko Kovac avec le Bayern Munich a commencé avec un groupe WhatsApp appelé « Miami Nights »

Comme les espoirs et les rêves de tant de gens qui pensaient qu’une seule ligne de cocaïne dans les années 80 ne serait pas un gros problème, la chute de Niko Kovac au Bayern Munich a commencé à Miami.

Selon un rapport absolument fou de Bild (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia), la position de Kovac au club s’est rapidement effondrée lors de sa première saison lors de la série International Champions Cup / Audi Summer Tour.

Voici les détails:

Après avoir joué contre la Juventus à Philadelphie lors de la tournée estivale des matchs d’exhibition, le Bayern Munich s’est rendu à Miami pour une confrontation avec Manchester City. Les Bavarois ressentaient la piqûre de la Coupe du monde et manquaient presque tous leurs joueurs clés. Franck Ribery, Arjen Robben, David Alaba, Rafinha, Javi Martinez et Sven Ulreich figuraient parmi les joueurs expérimentés du groupe et ont été complimentés par un énorme casting de jeunes, dont beaucoup sont déjà passés à autre chose. À Miami, l’équipe avait prévu une soirée, mais Kovac l’a découvert et a rejeté l’idée. Les joueurs étaient déçus car ils avaient l’impression de bien s’être entraînés et méritaient de pouvoir frapper la ville. Kovac, quant à lui, souhaitait que l’équipe se concentre sur le match amical de Manchester City. L’équipe aurait été « démotivée et déçue ». Bien que mécontents, certains membres du groupe n’ont pas été découragés par la demande de Kovac de rester discipliné. Rafinha, Alaba et Ribéry ont comploté pour mener une « révolte » et ont prévu de sortir quand même. Le voyage a démarré un groupe WhatsApp appelé « Miami Nights » et a inclus toute l’équipe. Rafinha – qui a apparemment donné zéro (bip) lors de ce voyage – a demandé le code rouge. En cela, le code rouge était « Vamooosss ! Vamooosss », ce qui signifiait que la Miami Flee Party était lancée et commençait dans 15 minutes ! L’excitation de faire quelque chose de mal a apparemment rendu le groupe effronté et certains des joueurs n’ont même pas essayé d’être sournois à ce sujet. Au lieu de cela, ils sont sortis de l’hôtel en flânant, bien qu’ils aient été vus par l’entraîneur adjoint Robert Kovac. Les joueurs – prétendument – ​​ne s’en souciaient pas, ont frappé un club local et sont retournés à l’hôtel à 6 heures du matin, pire pour l’usure. Le rapport n’indique pas spécifiquement qui étaient ces joueurs ou combien étaient impliqués. Le grand test consistait à voir comment Niko Kovac réagirait en sachant que ses joueurs avaient désobéi à son ordre de « retraiter ». Alors… qu’a fait Niko Kovac ? Rien. Il l’ignora. Un joueur a déclaré au journaliste de Bild Christian Falk ce qui suit : « Lorsqu’un entraîneur fait une telle déclaration, il doit y donner suite. Nous l’aurions accepté. En ne disant rien, Kovac nous a perdus. L’équipe est sortie à nouveau et cela a duré les mois suivants. Le respect pour lui avait disparu depuis le début.

Analyse BFW

Wow… c’était une course folle et beaucoup de choses à déballer, alors laissez-moi faire ce style de balle :

Chris Richards venait juste de rejoindre l’équipe à ce moment-là… il devait avoir rejoint une maison de fraternité. Il y a zéro coup que Robben est sorti non ? Il est resté à l’hôtel et a appelé la réception au sujet de ses serviettes qui n’étaient pas correctement pliées. Miami Nights est légendaire. Cela devrait être un t-shirt. Kovac regrette probablement la façon dont il a géré cela pour plusieurs raisons, mais surtout parce qu’il aurait dû prévoir une nuit pour que les joueurs puissent simplement sortir Miami de leur système. Le patron, cependant, était dans une situation terrible. Il était nouveau dans l’équipe et s’il réprimait les vétérans respectés, il savait qu’il perdrait probablement l’équipe. Malheureusement pour lui, il aurait quand même perdu l’équipe. C’était une situation sans issue pour le manager. Comment les joueurs du Bayern Munich se sont-ils mobilisés aussi rapidement ? 15 minutes? Folie!

Écoutez, c’était Bild et tout ça, mais… admettez-le, vous pouvez tout à fait voir que c’est vrai, n’est-ce pas ?