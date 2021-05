La chute des Lakers contre Davis égale l’égalité

Quand il a semblé qu’il était sur la bonne voie, coup de barre. Et de quelle manière. Cela se passe chez les Blazers-Nuggets et aussi, contagieux, chez les Suns-Lakers. Dans le cas de l’Arizona et de la Californie, beaucoup plus d’accusés. L’épaule de Chris Paul, toujours douloureuse, a été un frein lors du deuxième match de la série, dans lequel les Angelenos ont volé le facteur de cour de leur adversaire, mais maintenant les infirmeries ont un nouvel invité : Anthony Davis. Tous les efforts médicaux sont désormais concentrés sur l’attaquant de Chicago, et les fans et les analystes tournent le cou pour observer son évolution, dont dépend la direction de cette série, qui est désormais à deux.

Les Lakers ont été envahis par la dépression dimanche. Concrètement, en focalisant l’espace-temps, dès le passage dans les vestiaires après la pause. Davis est revenu là-bas, appuyé sur un vélo d’appartement dans le tunnel, presque incapable de marcher. Il n’est pas revenu et son statut sera celui de retourner au jour le jour, comme on dit, s’il ne finit pas par être écarté pour le prochain engagement, le cinquième, de retour à Phoenix. Son genou était étrange, mais il a été évalué et son aine gauche est également affectée. Deux problèmes en un, qui est le maximum : s’il ne récupère pas rapidement, l’adversaire sent le sang.

Dans les soleils, juste un petit changement de plan par rapport à ce qu’ils ont façonné: Kaminsky au lieu de Saric. Le reste, intact. Et pour en revenir à la joie de marquer de la première journée, c’est ce qui dans une équipe qu’il associe si bien en attaque est ce qui leur donne un point de différentiel. Tout le monde était sur la bonne voie et les tirs qui ne sont pas entrés dans Booker (5/14) sont entrés dans Crowder (6/12), qui en plus de sortir le bulldog qu’il a à l’intérieur en défense est également capital dans les tirs libérés comme c’est arrivé dans Heat et Celtics. Ce n’était cependant pas son tour avant le troisième quart-temps.

La première mi-temps a été très équilibrée, mais avec des erreurs connues des Lakers. Quelque chose sentait déjà mauvais. La chute du KCP a donné plus de minutes à Matthews et McLemore, mais Vogel reste dur avec Drummond et pas tellement avec Morris. Le résultat de chacun d’eux était le plus négatif qui a été recherché. Harrell n’a joué que cinq minutes et la personne chargée de combler les lacunes du banc était Marc Gasol, qui a terminé avec 12 points et 8 rebonds. Encore une fois, beaucoup de choses à corriger.