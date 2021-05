Monnaies stables

La chute des prix de plus de 81% de LUNA fait chuter la TerraUSD (UST) de la barre du dollar

Bitcoin a chuté de près de 54% au cours de la dernière ornière profonde, Ether 60,6% et altcoin jusqu’à plus de 90%. Au milieu de cela, Terra (LUNA) a perdu 81,3% de sa valeur par rapport au sommet historique de 22,36 $ en mars.

Avec cette perte, le jeton a anéanti presque toute la tendance haussière parabolique qu’il avait vue en 2021.

Au moment d’écrire ces lignes, LUNA se négocie à 6,56 $, avec une capitalisation boursière de 2,58 milliards de dollars.

Cette forte volatilité du prix de LUNA a également fait s’écraser le prix de son stablecoin algorithmique UST.

Le 19 mai, TerraUSD a vu une grande divergence par rapport à l’ancrage du dollar, car elle est tombée à 0,897 $ après avoir récupéré et est passée à 1,02 $.

Puis le 23 mai, il a recommencé à baisser, et l’UST est descendu aussi bas que 0,919 mais n’a pas encore retrouvé son ancrage de 1 $. Depuis la perte de l’ancrage dimanche, UST a eu du mal à récupérer et a continué à s’échanger autour de 0,974 $ pour atteindre 1,01 $ tout à l’heure, selon CoinGecko.

Le stablecoin a une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars.

«Le stablecoin Terra UST pourrait s’effondrer dans un effet de banque», a commenté Ariah Klages-Mundt, qui construit le protocole Gyroscope, un stablecoin tous temps pour le DeFi.

«UST est soutenu par une garantie endogène Luna. La capitalisation boursière actuelle de Luna est sans doute tombée à

La conception du stablecoin est basée sur une garantie endogène où la valeur de Luna découle de l’utilisation anticipée de l’UST.

«Bien que cela ait apporté des avantages à la hausse, il se matérialise maintenant dans des spirales dangereuses à la baisse.»

Bien que l’UST n’ait pas perdu la moitié de sa valeur, si un stablecoin largement adopté utilisé par des personnes non cryptographiques finissait par être ainsi, cela pourrait être vraiment mauvais pour le marché, est une préoccupation partagée par Nevin Freeman du protocole de réserve concurrent pendant le Conférence latino-américaine sur le Bitcoin et la Blockchain.

Alors que les choses seront extrêmement bonnes pour le stablecoin, qui est commercialisé très efficacement et largement adopté par les spéculateurs non crypto qui veulent préserver leurs économies, cela pourrait être terrible pour le monde de la crypto si ce stablecoin algorithmique sans support explose économiquement et s’effondre et descend presque à zéro en finissant par subir un contrecoup de la réglementation, a déclaré Freeman.

Au milieu de tout cela, Thorchain (RUNE) a apporté son soutien, tweetant: «Terra est soumise à un test de résistance. UST mint / burn crée une réflexivité sur les prix sur LUNA, et la remise est une mesure de l’incertitude. Do Kwon et son équipe / ses soutiens ont les doigts sur le pouls et avancent vite. UST pour revenir à la parité. Soutenez les constructeurs. Longue innovation. »

