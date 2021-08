La chute rapide de l’Afghanistan aux mains des talibans, a expliqué

Dimanche matin, les talibans ont atteint avec succès la capitale afghane, Kaboul, après un balayage accéléré à travers le pays, le groupe militant s’étant rapidement emparé des dernières résistances contrôlées par le gouvernement au cours de la semaine dernière.

La capture réussie de la capitale par le groupe militant islamiste marque les dernières étapes de la prise de contrôle totale du pays par les talibans. Les talibans ont accéléré leurs opérations pour prendre le contrôle de l’Afghanistan depuis l’accord de Doha de l’année dernière au Qatar entre les insurgés et les États-Unis sous l’ancien président Donald Trump, qui a accepté un retrait complet des forces militaires américaines. Alors que la date limite du 31 août pour le retrait des troupes américaines approchait, les talibans ont commencé la semaine dernière une saisie rapide d’avant-postes, de villes et de villages, menant jusqu’à Kaboul.

Le plus révélateur des développements sur le terrain est peut-être le départ du président Ashraf Ghani, dont la sortie du pays dimanche a été confirmée par Abdullah Abdullah, le plus haut responsable des négociations afghanes, sans mâcher ses mots. “L’ancien président afghan a quitté la nation”, a déclaré Abdullah, le chef du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, dans une annonce vidéo sur Facebook. « Il a laissé la nation dans cet état ; [for that] Dieu lui demandera des comptes.

Dans une annonce distincte ultérieure, Ghani a déclaré qu’il avait quitté le pays pour éviter une effusion de sang alors que les forces talibanes pénétraient dans le palais présidentiel. À midi, un responsable taliban a annoncé le projet du groupe de renommer l’État en Émirat islamique d’Afghanistan.

KABOUL, Afghanistan (AP) – Un responsable taliban a annoncé qu’ils déclareraient bientôt l’Émirat islamique d’Afghanistan depuis le palais présidentiel de Kaboul. – Zeke Miller (@ZekeJMiller) 15 août 2021

Selon le Washington Post, l’insurrection éclair des talibans au cours du mois dernier a entraîné la capture de grandes villes contrôlées par le gouvernement. Kunduz a été la première “ville clé” à tomber aux mains des insurgés après des jours de négociations menées par les anciens de la tribu, qui ont abouti à sa reddition, a rapporté le Post. Après cela, c’était presque comme un effet domino – d’autres plaques tournantes importantes comme Kandahar et Herat sont tombées aux mains des talibans grâce à des accords négociés avec des responsables locaux. Ces accords avec les talibans impliquaient généralement l’abandon du contrôle des villes en échange d’un retour sûr chez eux ou de gains.

Tôt dans la matinée de dimanche, les forces talibanes avaient atteint la ville de Jalalabad, contrôlée par le gouvernement, où les autorités se sont rendues sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré. Bientôt, les villes restantes entourant Kaboul sont rapidement tombées entre les mains des insurgés. Les forces talibanes ont atteint les portes de la capitale en quelques heures.

Les vols civils ne peuvent pas quitter l’aéroport de Kaboul car les gens submergent les avions. Ce vol Kam Air n’a apparemment pas pu décoller car des centaines de personnes ont tenté d’embarquer pic.twitter.com/Q1HgT0gU5Y – Ragıp Soylu (@ragipsoylu) 15 août 2021

Alors que les analystes ne s’attendaient pas à ce que l’insurrection des talibans réussisse si tôt, la stratégie du groupe visant à prendre le contrôle de la capitale par des négociations pacifiques au lieu d’une offensive violente s’est avérée efficace rapidement. Un exode de résidents et de diplomates étrangers a commencé lorsque les talibans ont entamé des négociations avec des responsables afghans.

Les pays voisins et alliés sont intervenus pour aider les civils à évacuer le pays – le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a déclaré qu’il faciliterait l’évacuation des diplomates et du personnel étrangers via les aéroports de ce pays, tandis que l’Allemagne a déclaré qu’elle enverrait des avions militaires pour évacuer les ressortissants allemands. et le personnel de soutien afghan. Les employés de l’ambassade américaine et les citoyens se sont précipités pour évacuer avant la prise de la capitale afghane.

Des Afghans font la queue devant une banque locale le 15 août 2021 pour récupérer de l’argent alors que les craintes d’une prise de contrôle de Kaboul par les talibans grandissent, malgré l’assurance du groupe qu’ils ne prendraient pas la ville par la force.Haroon Sabawoon/Agence Anadolu/.

Comment le gouvernement s’est-il effondré si rapidement ?

Alors que l’effondrement du gouvernement afghan s’est précipité rapidement au cours de la semaine dernière, il est principalement né de l’incertitude créée par les pourparlers tenus à Doha il y a plus d’un an et demi. L’accord a été finalisé en février 2020 entre les États-Unis et les talibans, confirmant un retrait américain complet ainsi que des forces alliées réduites.

Les responsables américains et les responsables militaires afghans ont décrit une armée démoralisée à la suite de l’accord de Doha, considérant l’accord comme la défaite garantie du gouvernement contre les talibans. “Ils ont vu ce document comme la fin”, a déclaré un officier des forces spéciales afghanes au Post, faisant référence à des responsables alignés sur le gouvernement. « Le jour où l’accord a été signé, nous avons vu le changement. Tout le monde faisait juste attention à lui-même. C’était comme [the United States] nous a laissés à l’échec.

Les conditions au sein de l’armée afghane se sont rapidement détériorées par la suite, exacerbées par une combinaison de corruption – de nombreux officiers afghans ont affirmé qu’ils n’avaient pas reçu de salaire depuis des mois – et une tentative de survie contre les talibans, alors que la présence militaire américaine commençait à diminuer. Fin juillet, le président Joe Biden a réitéré l’engagement des États-Unis à respecter l’accord de Doha, garantissant un retrait complet des troupes d’ici le 31 août.

“Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation”, a déclaré Biden. « C’est le droit et la responsabilité du peuple afghan seul de décider de son avenir et de la manière dont il veut diriger son pays. Les observateurs politiques ont critiqué cette décision, arguant qu’une sortie aussi brutale d’Afghanistan pourrait laisser le pays vulnérable au renversement par les talibans. Pourtant, la date limite de retrait se profilait.

Alors que les inquiétudes suscitées par la sortie des États-Unis grandissaient, les talibans ont commencé à envoyer de petits groupes de combattants dans des avant-postes ruraux contrôlés par le gouvernement, concluant des accords avec des représentants de bas niveau du gouvernement afghan permanent par le biais de pots-de-vin ou de garanties de sécurité. Bien que les officiers afghans disent que les unités militaires d’élite du pays sont restées déterminées à protéger les récalcitrants du gouvernement, sans le soutien des dirigeants locaux et du personnel militaire sur le terrain, leurs efforts pour défendre le pays ont finalement échoué. Ce qu’il faut voir, c’est comment les talibans, désormais aux commandes, gèrent la transition et traitent leurs rivaux politiques et ceux qu’ils considèrent comme des ennemis.