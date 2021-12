La CIA s’intéresse de près aux crypto-monnaies, a révélé son directeur

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré que l’agence avait « plusieurs projets différents axés sur la crypto-monnaie » en cours.

La Central Intelligence Agency des États-Unis, la CIA, s’intéresse de près aux crypto-monnaies, révèle le directeur dans un rapport du média Vice.com.

Il existe une théorie du complot de longue date parmi un petit nombre de passionnés de crypto que l’inventeur anonyme de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, était en fait la CIA ou une autre agence. Cette théorie marginale connaît une journée fraîche au soleil après que le directeur de la CIA, William Burns, a déclaré lundi cette semaine que l’agence de renseignement avait « un certain nombre de projets différents axés sur la crypto-monnaie » en cours.

Burns a fait ses remarques à la fin d’une conférence au Wall Street Journal CEO Summit.

Voici la vidéo de sa participation :

CIA et crypto-monnaies

Après avoir discuté de tout, de l’éventuelle invasion russe de l’Ukraine aux défis de l’espace, l’un des participants qui était dans le public demandé si l’agence est au courant des crypto-monnaies, qui sont actuellement au centre de l’épidémie de ransomwares que les responsables américains tentent de contrôler et de mettre fin.

Burns a répondu :

« C’est quelque chose dont j’ai hérité. Mon prédécesseur avait commencé cela, mais avait lancé un certain nombre de projets différents axés sur la crypto-monnaie et essayant également de voir les conséquences de deuxième et de troisième ordre et d’aider nos collègues dans d’autres parties du monde. Le gouvernement américain fournira également des renseignements solides sur ce que nous voyons. »

La réponse a à voir avec quelque chose qui est devenu un problème : un ransomware a attaqué diverses parties du gouvernement ainsi que le secteur privé aux États-Unis. En mai de cette année, une attaque de ransomware ciblant une société de gazoduc, Colonial Pipeline, a provoqué un arrêt , des achats de panique et des pénuries de gaz dans plusieurs États.

Les crypto-monnaies « pourraient avoir un impact énorme sur tout, des attaques de ransomware, comme vous l’avez mentionné, car l’un des moyens d’atteindre les attaques de ransomware et de les dissuader est de pouvoir accéder aux réseaux financiers que bon nombre de ces réseaux criminels utilisent et cela. Il a également aborde la question des monnaies numériques », a déclaré Burns.

