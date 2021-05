La cible cesse de vendre des cartes Pokémon après la violence des clients ⋆ .

Dans un autre épisode de «Raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas avoir de belles choses», Wal-Mart et Target interrompent la vente de cartes à collectionner après une série de rencontres agressives et violentes avec les clients. Target cessera de vendre des cartes à collectionner le 14 mai après un incident à Brookfield, dans le Wisconsin, où un homme a dessiné une arme à feu lors d’une altercation sur des cartes de sport. L’homme a été agressé physiquement par quatre autres hommes adultes, au cours desquels il a sorti l’arme mais n’a pas tiré. La cible a été verrouillée, tout comme les magasins et les bureaux dans les environs immédiats.

Apparemment, les adultes adultes deviennent violents à cause des cartes à collectionner est un problème omniprésent pour les magasins à grande surface comme Wal-Mart et Target. Entre les scalpers qui achètent des fournitures pour revendre en ligne, le vol excessif de cartes et les clients agressifs, ces magasins arrêteront non seulement les cartes à collectionner pour le sport, mais également tous les autres jeux de cartes à collectionner, y compris les populaires cartes à collectionner Pokémon. Et en raison de l’interdiction générale des cartes, ils interdiront probablement le jeu de cartes Digimon, Yu-Gi-Oh et Magic: the Gathering.

Target a publié une déclaration disant: «La sécurité de nos clients et de notre équipe est notre priorité absolue. Par prudence, nous avons décidé de suspendre temporairement la vente de cartes à collectionner MLB, NFL, NBA et Pokémon dans nos magasins, à compter du 14 mai. Les clients peuvent continuer à acheter ces cartes en ligne sur Target.com. »

Wal-Mart et Target avaient déjà tenté de lutter contre le problème en limitant les ventes de cartes à des jours spécifiques et en limitant le nombre de jeux qu’une seule personne peut acheter. Mais les incidents ont augmenté en raison de la pandémie de COVID-19. Les gens s’ennuient et redécouvrent les jeux de cartes et la collection. Ajoutez à cela le fait que de nombreuses bandes dessinées et magasins de cartes physiques ont fermé en raison de la pandémie, et vous avez des troupeaux de joueurs de cartes qui visitent les magasins à grande surface locaux.

Il y a aussi beaucoup d’argent à gagner en explorant vos collections de cartes d’enfance. Une carte Charizard holographique de la première édition de 1999 s’est récemment vendue 311 800 $, et les cartes à collectionner de qualité à la menthe ont rapporté des milliers de dollars.

Ecoute, je sais que ça a été 15 mois difficiles. Nous sommes tous stressés et nerveux. Mais j’aimerais inviter ces adultes à se ressaisir et à cesser de harceler les employés de Target ET TOUS LES AUTRES sur des jeux de cartes conçus pour les enfants. Si vous tirez une arme sur quelqu’un sur des cartes à échanger, vous ne devriez probablement avoir accès à aucune de ces choses.

C’est particulièrement triste pour tous les enfants qui aiment vraiment collectionner des cartes. Pour beaucoup d’entre eux, parcourir l’étagère à cartes pendant que leurs parents attendent dans la file d’attente est un rite de passage ringard, et quelque chose à espérer lors de longues courses. Alors que les adultes restent amoureux des jouets et des jeux que nous aimions dans notre enfance, notre obsession de collectionner ne devrait pas empiéter sur la joie de la prochaine génération.

(via BleedingCool, WISN, image: screencap / Vice News)

