La cible d’Arsenal, Abdul Abdulmalik, a maintenant rejoint Southampton pour être jugé

Londres, Royaume-Uni. 17 décembre 2018, Abdul Abdulmalik de Millwall lors de la FA Youth Cup, troisième match entre Millwall et Tottenham Hotspur au Den Ground, Londres. (Photo par Action Foto Sport/NurPhoto via .)

Southampton semble maintenant être le nouveau favori pour signer la cible d’Arsenal Abdul Abdulmalik après avoir jugé l’attaquant.

C’est selon Hampshire Live, qui affirme qu’Abdulmalik a joué pour l’équipe B de Southampton lors d’un match amical de pré-saison contre l’AFC Totton.

Abdulmalik a marqué deux fois dans ce match pour remporter un autre match contre Salisbury hier soir, en tant que remplaçant en deuxième mi-temps.

Le contrat d’Abdulmalik avec Millwall a expiré, mais les Lions ont toujours droit à une indemnisation cet été.

L’attaquant de 18 ans a passé du temps à l’essai à Watford et les rivaux amers de Southampton, Portsmouth, mais n’a pas pu décrocher de contrat.

Appelé pour les moins de 17 ans d’Angleterre dans le passé et avec quatre buts en six matchs de FA Youth Cup, Abdulmalik a montré du potentiel et a suscité l’intérêt d’Arsenal.

Tony McArdle – Everton FC/Everton FC via .

Le Daily Mail a noté en juin qu’Arsenal souhaitait signer Abdulmalik, aux côtés des Rangers et de Swansea City.

Arsenal a recruté le jeune attaquant de Fulham Mika Biereth cet été, donc un autre jeune attaquant pourrait ne pas être nécessaire – et cela pourrait permettre à Southampton de conclure un accord.

Photo de Joe Prior/Visionhaus/.

