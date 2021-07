La cible d’Arsenal, Ben White, “a tellement de capacités et de potentiel”, déclare son coéquipier de Brighton avec le défenseur anglais prêt pour Arsenal médical cette semaine pour conclure un accord de 50 millions de livres sterling

in

Ben White a été soutenu pour aller de mieux en mieux alors que le défenseur est sur le point de terminer son transfert à Arsenal cette semaine.

Le joueur de 23 ans est sur le point de rejoindre les Gunners de Brighton dans le cadre d’un contrat de 50 millions de livres sterling.

White achèvera sous peu son transfert de 50 millions de livres sterling à Arsenal

Il est sur le point de passer un examen médical pour sceller son déménagement après son retour de vacances à la suite de son implication dans l’Euro 2020 avec l’Angleterre.

La progression du défenseur vers l’un des défenseurs centraux les mieux notés de la Premier League a été assez remarquable.

Après avoir rejoint l’académie de Brighton à l’âge de 16 ans, il a été prêté en League Two, League One et Championship.

C’est la campagne gagnante avec Leeds United qui a attiré l’attention de tout le monde, et les Blancos voulaient désespérément le signer définitivement l’été dernier.

Les blancs ont joué à chaque match de la campagne Leeds 2019/20 dans le championnat

Brighton s’est accroché à lui, mais maintenant un grand déménagement à Arsenal l’attend.

Son coéquipier des Seagulls, Adam Webster, l’a conseillé de poursuivre sa trajectoire actuelle et admet qu’il n’est pas surpris que l’un des gros canons de la Premier League soit maintenant venu.

Il a déclaré à talkSPORT: «Il a tellement de capacités et tellement de potentiel. Il n’a encore que 23 ans, il a donc encore beaucoup d’années devant lui.

«Pour faire ce qu’il a fait, chaque année, il a démarré et a progressé, de la League One au Championship, puis l’année dernière en Premier League et en jouant pour l’Angleterre.

«Il prend tout dans sa foulée et rien ne le dérange. Cela ne me surprend pas.

Arsenal s’est vu refuser deux offres par Brighton avant d’accepter des frais

Webster lui-même a signé un accord de 22 millions de livres sterling et s’est inspiré de ses propres expériences pour donner des conseils à White sur la façon de gérer le prix à payer sur sa tête.

Il a ajouté : « Pour moi, je n’ai jamais trop réfléchi au prix. Je pense que ce sont plus les autres qui essaient de vous mettre la pression plutôt que vous vous mettez la pression sur vous-même.

“J’ai juste essayé de sortir et de profiter de mon football aussi vite que possible et j’ai dû essayer de me prouver que je pouvais jouer en Premier League.

« Je l’ai fait maintenant et les étiquettes de prix – je ne décide pas combien d’argent je vais chercher. Tout dépend de ce qui est sous mon contrôle et vous devez vous en souvenir et laisser le football parler. »

