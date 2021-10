La cible d’Arsenal et de Liverpool ne signera pas de nouveau contrat, une offre de 50 millions de livres sterling rejetée

Photo de Srdjan Stevanovic/.

L’agent de l’attaquant a déclaré à Firenze Viola que la cible d’Arsenal et de Liverpool, Dusan Vlahovic, n’avait « aucune intention » de prolonger son contrat avec la Fiorentina, équipe de Serie A.

Parlez du secret le moins bien gardé du football européen.

Certes, si Vlahovic avait voulu rester à Florence, il aurait signé un nouvel accord il y a des mois, lorsque les négociations ont commencé.

L’international serbe devrait devenir agent libre à l’été 2023 et, même si cela peut sembler loin, la Fiorentina manque de temps si elle veut vendre sans doute le jeune talent le plus convoité d’Italie pour un prix monstre.

Selon Tuttomercatoweb, les rivaux de la Premier League Liverpool, Arsenal et Manchester City pèsent tous sur les offres de janvier. Les champions de la ligue de Pep Guardiola ont apparemment tourné leur attention vers des alternatives plus jeunes après leur échec très médiatisé à attirer Harry Kane de Tottenham Hotspur cet été.

Arsenal, Liverpool et Tottenham tous intéressés par Dusan Vlahovic

Le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, a admis ce mois-ci que Vlahovic n’avait « pas accepté » un nouveau contrat – une position que ses représentants ont maintenant confirmée.

« Nous n’avons pas l’intention de négocier le renouvellement avec la Fiorentina », explique le camp de l’attaquant, ajoutant que la Fiorentina avait déjà refusé une offre de 50 millions de livres sterling pour un attaquant évalué à près de 70 millions de livres sterling.

« Cet été, nous avons proposé à la Fiorentina une offre de 60 millions d’euros plus des bonus. Il y avait déjà un accord entre nous et le club d’achat – mais le président Commisso n’a pas voulu entendre.

« Rocco a répondu en nous disant que Vlahovic est comme un fils pour lui, qu’il ne l’aurait en aucun cas vendu et qu’il aurait tout fait pour renouveler son contrat. »

Tottenham est lié à l’élégant et confiant Vlahovic depuis environ six mois, Calciomercato et TMW affirmant tous deux ces derniers jours que des pourparlers concernant un déménagement dans le club du nord de Londres sont en cours.

Cependant, le directeur général des Spurs, Fabio Paratici, a adopté un ton différent lorsqu’il a été interrogé sur Vlahovic, déclarant à Football Italia que le hotshot de la Serie A n’était « pas dans les plans de Tottenham ».

Est-ce juste un écran de fumée ?

