La cible d’Arsenal et de Manchester United, Dusan Vlahovic, a rejeté « l’offre de contrat la plus élevée de l’histoire de la Fiorentina » pour mettre les géants de la Premier League en alerte avec l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang dans le doute

La carrière très demandée de Dusan Vlahovic à la Fiorentina pourrait toucher à sa fin avec plusieurs équipes de Premier League prêtes à bondir sur l’attaquant prolifique.

Arsenal, Tottenham et Manchester United garderaient tous un œil sur la situation, suite à l’annonce que le Serbe a rejeté le « contrat le plus élevé de l’histoire de la Fiorentina ».

Vlahovic a été dans une forme sensationnelle cette saison qui a vu certains des plus grands clubs d’Europe être liés à lui

Le joueur de 21 ans a été imparable en Serie A cette saison, inscrivant 15 buts en 17 matches de championnat.

Cette forme a vu son club tenter de le lier à un nouvel accord massif, mais cela s’avère peu probable après les commentaires du directeur général du club.

« Nous avons offert à Vlahovic le contrat le plus élevé de l’histoire de la Fiorentina, à plusieurs reprises », a déclaré Joe Barone à Repubblica.

« Tant Dusan que son agent nous ont fait comprendre qu’ils ne voulaient pas accepter. Notre offre est toujours sur la table.

Celui qui signe Vlahovic pourrait avoir un attaquant pour les dix prochaines années compte tenu de son âge et à condition qu’il continue de progresser

Avec la Fiorentina apparemment résignée à perdre la star, Arsenal pourrait capitaliser sur la situation avec l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang semblant incertain après avoir été déchu de son poste de capitaine.

Sport Mediaset rapporte que Mikel Arteta et la hiérarchie des Gunners sont prêts à offrir jusqu’à 68 millions de livres sterling à la star serbe.

Cela dit, le président de la Fiorentina, Rocco Commisso, a demandé à Arsenal et à la Juventus, rivale du club italien en Serie A, de négocier d’abord avec lui avant le joueur.

L’avenir d’Aubameyang semble aller dans un sens et Arsenal devrait le remplacer s’il part ou quand il part

« Je ne sais pas si la Juventus est en mesure de signer Vlahovic en janvier », a déclaré Commisso.

« Mais je veux dire à la Juventus ou à Arsenal que nous [Fiorentina] sont les « propriétaires » de Vlahovic. Ils devraient ouvrir des discussions avec nous, pas avec ses agents.

Bien qu’il semble que la Juve et les Gunners mènent la course pour l’attaquant, Man United garde toujours un œil sur la situation.

Même avec le club proposant plusieurs options à l’avant avec Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani et Anthony Martial, l’avenir à long terme des trois est remis en question.

Ronaldo et Cavani ont tous deux été excellents pour le club mais ne seront pas là dans les 5 à 10 prochaines années

Alors que Ronaldo n’est revenu à Old Trafford qu’au cours de l’été et à Cavani la saison dernière, tous deux sont au crépuscule de leur carrière avec les attaquants âgés respectivement de 36 et 34 ans.

Leur qualité est incontestable, ainsi que leur service à l’équipe, mais compte tenu de leur âge, le club devra tôt ou tard trouver un remplaçant.

Martial, quant à lui, n’a tout simplement pas répondu aux attentes depuis son arrivée pour 36 millions de livres sterling en 2015 de Monaco.

Le Français a demandé à quitter le club en janvier, selon son agent, avec de nombreux clubs – dont Newcastle United – liés au Français.

