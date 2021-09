La cible d’Arsenal révèle 15 offres, alors que la star claque Van der Sar pour un contrat

Le gardien de l’Ajax et cible du transfert d’Arsenal, Andre Onana, a révélé qu’il avait 15 offres sur la table pour son avenir de joueur.

Le joueur de 25 ans est actuellement dans les limbes alors qu’il purge les deux derniers mois de son interdiction de dopage. En effet, l’international camerounais a été suspendu après avoir pris par erreur les médicaments de sa femme.

Onana faisait initialement face à 12 mois après la décision de février. Cependant, le Tribunal arbitral du sport a réduit sa suspension à neuf mois.

A ce titre, il pourra rejouer à partir de novembre. À ce stade, cependant, il semble peu probable qu’il joue plus longtemps à l’Ajax.

Onana est dans la dernière année de son contrat et sera disponible sur un transfert gratuit l’été prochain. Pourtant, l’Ajax pourrait encore le vendre dans le cadre d’un accord à prix réduit en janvier.

Des rapports ont affirmé qu’Arsenal font partie des clubs qui s’intéressent. Ils ont signé l’espoir anglais Aaron Ramsdale en août, mais L’avenir de Bernd Leno semble de plus en plus incertain.

S’adressant à De Telegraaf, Onana a expliqué sa situation à l’Ajax et tente d’obtenir un nouveau contrat.

“En 2019, j’ai prolongé mon contrat jusqu’à l’été 2022 et après la demi-finale de la Ligue des champions, j’ai dit que j’étais ouvert à un contrat encore plus long”, a-t-il déclaré.

“[Ajax chief executive] Edwin van der Sar et [director of football] Marc Overmars a décidé de ne pas entrer là-dedans, car cette période de transfert ou l’été d’après serait le moment pour moi de franchir une nouvelle étape.

«Après le début de la pandémie corona et à cause de ma suspension, le club voulait toujours se rencontrer. J’ai compris ça. Mon agent Albert Botines a alors eu six ou sept conversations et il a senti que nous étions proches d’un accord.

«Mais à un moment donné, c’était à prendre ou à laisser pour l’Ajax. Le club a débranché. Recherchez-le sur Internet : nous étions ouverts à d’autres discussions. Depuis, nous n’avons plus de nouvelles de l’Ajax.

Onana a insisté sur le fait qu’il avait une “excellente relation” avec les chefs de club de l’Ajax et qu’il était ouvert à un nouveau contrat.

Cependant, il a ajouté qu’un nouveau contrat n’est “pas entre mes mains” et que “l’Ajax doit faire ce qui est bon pour l’Ajax”.

La cible d’Arsenal, Onana, révèle des offres de transfert

Quant à savoir où Onana pourrait aller ensuite, il s’est ouvert sur un transfert raté au club français de Lyon cet été.

Il a eu « de nombreuses conversations » avec le manager du club de Ligue 1, Peter Bosz, mais n’a finalement pas pu trouver d’accord. Onana s’est également entretenu avec Nice.

Il a ajouté : « Il y a quinze clubs qui veulent que je bénéficie d’un transfert gratuit à l’été 2022. Les rumeurs selon lesquelles j’ai déjà un accord avec un autre club ne sont pas vraies.

« N’est-il pas logique que j’offre d’abord à Ajax la possibilité d’entamer la conversation ? Albert Botines va bientôt venir à Amsterdam et j’en entendrai parler. Je veux juste me concentrer sur mon retour. Mais tout est possible. Laissez Ajax et mon agent s’asseoir rapidement et voir ce qui se passe.

Arsenal auraient l’intention de changer leur gardien allemand Leno en janvier ou l’été prochain, car ils ne veulent pas le perdre gratuitement en 2023, la dernière année de son contrat.

