La cible de Barcelone, Stole Dimitrievski, s’exprime sur les rumeurs de transfert

Ce n’est pas une mince affaire lorsque Barcelone s’intéresserait à vous. Dans le cas de Stole Dimitrievski du Rayo Vallecano, l’intérêt de Barcelone le placerait dans la position intéressante de choisir de passer moins de temps de jeu dans un club avec un plus grand nom.

Le gardien du Rayo a parlé de l’intérêt rumeur et de la façon dont cela affecte son état d’esprit.

«Je suis très concentré sur les matchs cette saison et c’est ce qui m’intéresse. Entendre des choses comme ça vous rend heureux et reconnaissant parce que j’ai sûrement fait quelque chose de bien parce que c’est pourquoi ils posent des questions sur moi », a-t-il déclaré.

« Mais je suis très concentré sur mes propres affaires, sur le travail pour l’équipe et sur le fait de continuer à compléter l’équipe.

« Je n’ai aucune information et je n’aimerais pas la connaître directement car cela peut affecter mon quotidien. Je suis une personne sérieuse et très calme. Il faut être concentré : bien s’entrainer, bien jouer… mais tout viendra viendra. Évidemment, tout le monde veut s’améliorer et jouer pour une grande équipe, mais je suis très concentré sur Rayo.

Dimitrievski | Mundo Deportivo